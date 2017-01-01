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    Порошенко присвоїв звання Мати-героїня 956 українкам

    До відзначення представлені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей
    Президент Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 956 українським матерям. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Президент Петро Порошенко підписав Указ № 409 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 956 українкам. До відзначення представлені багатодітні
    • Сьогодні, 06:28
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    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    До відзначення представлені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей

    Президент Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 956 українським матерям.

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

    «Президент Петро Порошенко підписав Указ № 409 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 956 українкам. До відзначення представлені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей, створили належні умови для їх інтелектуального, фізичного та духовного розвитку», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що серед нагороджених – 40 жительок Вінницької області, 86 – Волинської, 35 – Дніпропетровської, 16 – Донецької, 70 – Житомирської, 153 – Закарпатської, 21 – Запорізької, 30 – Івано-Франківської, 20 – Київської.

    Почесне звання також отримали 7 жительок Луганської області, 95 – Львівської, 40 – Одеської, 16 – Полтавської, 171 – Рівненської, 10 – Сумської, 22 – Тернопільської, 14 – Харківської, 13 – Херсонської, 15 – Хмельницької, 16 – Черкаської, 42 – Чернівецької, 11 – Чернігівської та 13 – міста Києва.

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