Порошенко присвоїв звання Мати-героїня 956 українкам

До відзначення представлені багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей

Президент Петро Порошенко підписав указ щодо присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 956 українським матерям. Про це повідомляє прес-служба глави держави. «Президент Петро Порошенко підписав Указ № 409 «Про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 956 українкам. До відзначення представлені багатодітні