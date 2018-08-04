Порошенко проведе нараду з «дипломатичним військом» України



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Петро Порошенко анонсував нараду «дипломатичного війська» України

Нарада з українськими дипломатами має відбутися наприкінці серпня

Президент країни Петро Порошенко заявляє, що він наприкінці серпня має провести нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Про це повідомив Президент України Петро Порошенко у Facebook.

Порошенко повідомив, що у рамках наради керівників закордонних дипломатичних установ України, що відбудеться наприкінці серпня, будуть скоординовані дії з відновлення територіальної цілісності України.

«Наприкінці цього місяця у рамках наради керівників закордонних дипломатичних установ України скоординуємо дії з відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави та визначимо ключові пріоритети за всім комплексом наших зовнішніх зносин», - написав Порошенко.

Він наголосив, що за умов надзвичайних викликів Україні дуже важливо мати потужне та ефективне дипломатичне військо, а «перемоги наших дипломатів не менш важливі, ніж наших воїнів на фронті!».

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил організації на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів.