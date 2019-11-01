Порошенко провідав поранених захисників у львівському госпіталі (відео)



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Петро Порошенко у Львові відвідав захисників, що проходять реабілітацію, 1 листопада 2019 року

Експрезидент зазначив, що мав розмову з хлопцями про розведення військ

Сьогодні п’ятий президент України Петро Порошенко здійснив візит до Львова, де, зокрема, провідав наших бійців у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону. На своїй сторінці у «Фейсбук» Порошенко висловив подяку колективу медичної установи, яка рятує українських захисників та зазначив, що ця лікувальна установа відома всій Україні.

«Я не раз чув на фронті слова подяки лікарям. Не так давно до наших спеціалістів приєдналися канадські медики, щоб консультувати тих, хто проводить операції найскладнішим пацієнтам з фронту, - написав п’ятий президент. - Щасливий сьогодні провідати наших захисників. Радий, що вони сповнені сил та оптимізму. Це, як кажуть лікарі, – запорука скорішого одужання».

Порошенко зазначив, що мав розмову з хлопцями про розведення військ. «Маємо зробити все, щоб не допустити здачі української землі, яку наші бійці захищають ціною життя та здоров'я», - зазначив він.

«Низько вклоняюся воїнам, що зберегли Україну. Та щиро вдячний українським лікарям, які піклуються про наших Героїв», - резюмував Порошенко.