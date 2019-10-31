Столтенберг дружньо привітався з Порошенком у Раді (фото)



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Петро Порошенко та Єнс Столтенберг у Верховній Раді, 31 жовтня 2019 року

Порошенко впевнений, що лише членство у НАТО гарантує Україні мир та безпеку

П’ятий президент України та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко переконаний, що двері НАТО для нашої країни відкриті. Про це він написав у своєму Facebook після зустрічі з Генсеком Альянсу в Верховній Раді.

«Двері НАТО залишаються відкритими, але дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього – необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи». Повністю згоден зі словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга», - написав Порошенко.

П’ятий президент упевнений, що лише членство в НАТО гарантує Україні мир і безпеку. «Тому настав час вибороти План дій щодо членства в Альянсі і виконати його», - наголосив Порошенко.

Як відомо, сьогодні Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

Напередодні партія Порошенка зареєструвала проект заяви щодо інтеграції України в НАТО.

Колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв пояснив, що сьогодні важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.