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    Столтенберг дружньо привітався з Порошенком у Раді (фото)

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    <span>Петро Порошенко та Єнс Столтенберг у Верховній Раді, 31 жовтня 2019 року&nbsp;</span> - Столтенберг дружньо привітався з Порошенком у Раді (фото)
    Петро Порошенко та Єнс Столтенберг у Верховній Раді, 31 жовтня 2019 року 

    Порошенко впевнений, що лише членство у НАТО гарантує Україні мир та безпеку

    П’ятий президент України та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко переконаний, що двері НАТО для нашої країни відкриті. Про це він написав у своєму Facebook після зустрічі з Генсеком Альянсу в Верховній Раді.

    «Двері НАТО залишаються відкритими, але дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього – необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи». Повністю згоден зі словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга», - написав Порошенко.

    П’ятий президент упевнений, що лише членство в НАТО гарантує Україні мир і безпеку. «Тому настав час вибороти План дій щодо членства в Альянсі і виконати його», - наголосив Порошенко.

    Як відомо, сьогодні Столтенберг з трибуни Верховної Ради звернувся до українського парламенту.

    Напередодні партія Порошенка зареєструвала проект заяви щодо інтеграції України в НАТО.

    Колишній заступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв пояснив, що сьогодні важливо підтвердити прагнення України до членства в НАТО. 

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу, 30 жовтня, побував в Одесі.

    Столтенберг виступив в Одеській морській академії, де заявив про те, що повернути Донбас під український контроль допоможе проведення реформ і підтримка НАТО.

    Петро Порошенко Верховна Рада Європейська солідарність НАТО Україна Єнс Столтенберг
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