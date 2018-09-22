Порошенко: Росія щодня втручається в українські вибори
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«Інформаційна війна щонайменше настільки ж небезпечна, як і війна на Донбасі», - заявив президент
Росія не припиняє докладати зусиль для втручання у внутрішні справи України, зокрема впливає на політичні сили та втручатиметься у майбутні вибори за допомогою пропаганди та дезінформації.
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сайті офіційного інтернет-представництва.
«Це більше, ніж просто стурбованість, що Росія активно втручатиметься. За допомогою пропаганди та дезінформації вони це вже сьогодні роблять. Щодня», – заявив в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post Петро Порошенко.
Президент додав, що інформаційна війна щонайменше настільки ж небезпечна, як і війна на Донбасі, оскільки має на меті розкол української держави.
Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна прагне зафіксувати в Конституції свою політичну мету – членство в Євросоюзі та НАТО.