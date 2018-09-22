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    Порошенко: Росія щодня втручається в українські вибори

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    Президент Петро Порошенко - Порошенко: Росія щодня втручається в українські вибори
    Президент Петро Порошенко

    «Інформаційна війна щонайменше настільки ж небезпечна, як і війна на Донбасі», - заявив президент

    Росія не припиняє докладати зусиль для втручання у внутрішні справи України, зокрема впливає на політичні сили та втручатиметься у майбутні вибори за допомогою пропаганди та дезінформації.

    Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сайті офіційного інтернет-представництва.

    «Це більше, ніж просто стурбованість, що Росія активно втручатиметься. За допомогою пропаганди та дезінформації вони це вже сьогодні роблять. Щодня», – заявив в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post Петро Порошенко.

    Президент додав, що інформаційна війна щонайменше настільки ж небезпечна, як і війна на Донбасі, оскільки має на меті розкол української держави.

    Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна прагне зафіксувати в Конституції свою політичну мету – членство в Євросоюзі та НАТО. 

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