НАТО є єдиною гарантією виживання України – Порошенко



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Президент нагадав, як Росія гарантувала Україні державний суверенітет після розпаду СРСР

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post заявив, що Україна прагне зафіксувати в Конституції свою політичну мету – членство в Євросоюзі та НАТО. Нині Північноатлантичний альянс залишаться єдиною гарантією безпеки України, оскільки Росія як постійний член РБ ООН не дотримується міжнародного мирного порядку і права.

«Ми прагнемо зафіксувати цю політичну мету (членство в ЄС та НАТО – ред.) навіть в нашій Конституції. Для нас мета майбутнього членства в ЄС є потужною мотивацією для продовження процесу реформ. На шляху до Заходу, того Заходу, з яким ми пов’язані», - зазначив Петро Порошенко, слова якого наводить Банкова.

«Якщо Росія, постійний член РБ ООН, не дотримується міжнародного мирного порядку і права, то НАТО залишаться нашою єдиною гарантією виживання», - також додав він.

Президент нагадав, що Росія урочисто гарантувала Україні державний суверенітет після розпаду СРСР. «У відповідь ми відмовилися від радянської ядерної зброї, розташованої на нашій території. На той момент – третій за обсягами арсенал у світі. І що у підсумку? Путін анексує Крим і розпалює війну на Сході нашої країни», - зазначив він.

Порошенко також повідомив, що нині Україна витрачає 6 % ВВП на оборону. «І, я думаю, за рахунок нашого протистояння російській агресії на східному фланзі НАТО ми вже сьогодні відіграємо важливу роль. Ми боремося не лише за себе, а за Європу, демократію, за Захід і його цінності», - підкреслив президент.

Глава держави вкотре наголосив: «Це ніякий не заморожений конфлікт, як дехто стверджує, а кривава війна. При цьому щодня гинуть українські солдати. Майже 170 загинуло від початку року. Сотні зазнали поранень, серед жертв є і цивільні».

Нагадаємо, Верховна Рада відправила на розгляд у Конституційний суд України законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.