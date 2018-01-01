Порошенко розказав, як з боєм проривався до камер в окупованому Криму

Президент розказав, як на нього напали у заблокованому Криму

Президент України Петро Порошенко заявив, що прибувши до Криму 27 лютого 2014 року, на нього напали кілька осіб. Про це він заявив під час свідчення у справі про держзраду Януковича. Порошенко зазначив, що особисто просив і 2014 році виконуючого обов’язки глави держави Олександра Турчинова відрядити його до Криму для врегулювання ситуації.



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Петро Порошенко

Президент розказав, як на нього напали у заблокованому Криму

Президент України Петро Порошенко заявив, що прибувши до Криму 27 лютого 2014 року, на нього напали кілька осіб. Про це він заявив під час свідчення у справі про держзраду Януковича.

Порошенко зазначив, що особисто просив і 2014 році виконуючого обов’язки глави держави Олександра Турчинова відрядити його до Криму для врегулювання ситуації. Про це він заявив сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича

«27 лютого 2014 року я з'явився до кабінету голови Верховної Ради — виконуючого обов'язки президента України пана Турчинова Олександра Валентиновича з проханням негайно вилетіти в Крим і провести переговори з депутатами ВР Крим і зупинити руйнівні процеси, які були запущені в Криму, і переконати депутатів зупинитись та повернутися до конструктивного діалогу щодо стабілізації та врегулювання ситуації в Криму», — сказав він.

За словами Порошенка, отримавши інформацію, що Симферополь вже блокований військами та цивільними, «я прийняв рішення продовжити поїздку».

Декілька осіб, продовжив Порошенко, «намагалися мене зупинити, зав'язалася сутичка, я прорвався через очеплення і, коли пройшов через нього, вони побоялися (блокувальники-ред.) потрапляти в зону дії камер. Я зробив заяву. Зміст її полягав у тому, що Крим є українським, ми готові негайно створити робочу групу між депутатами Верховної Ради України і Верховної Ради Криму, щоб вирішити всі питання, які можуть стояти на порядку денному».

Як зазначив Порошенко, він зідзвонився з головою ВР Криму Володимиром Константиновим і попросив осіб, які його супроводжували, довезти до будівлі ВР Крим.

Як повідомлялось, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків.

У грудні в суді, зокрема, допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків. 24 січня, зокрема, допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія, який засвідчив, що з 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків почали захоплення Криму.

18 січня не під камери екс-охоронці Януковича розкрили подробиці втечі з України свого шефа за часів Майдану. Так, за їхніми свідченнями, Янукович зі свитою тікав до Криму з-під Бердянська на російських гелікоптерах, а потім - літаком на Росію. Водночас охоронці не підтвердили інформацію про замахи на життя Януковича в той час.

4 лютого на суді заслухали екс-депутата Держдуми Росії Іллю Пономарьова, який, зокрема, зазначив, що саме лист-звернення вже відстороненого тоді президента України Віктора Януковича став основним аргументом для надання президенту Росії Володимиру Путіну права на використання збройних сил на території України.

15 лютого в суді секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про загрозу російського бліцкригу на південь і схід України з метою повернення до влади Януковича і неможливість України «спалити» всі свої боєздатні війська у Криму.

Сьогодны суд допитав постпреда України при ООН Володимира Єльченка.