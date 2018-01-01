Єльченко розказав, як Росія хитрувала з листом Януковича

РФ надіслала ООН листа без підпису, - постпред України при ООН

Росія 3 березня 2014 року спочатку подала Радбезу ООН лист Віктора Януковича, в якому він просить Росію ввести війська на територію України, без підпису, а потім терміново надіслала фотокопію цієї заяви з підписом. Про це заявив постпред України при ООН Володимир Єльченко в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду



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Володимир Єльченко

РФ надіслала ООН листа без підпису, - постпред України при ООН

Росія 3 березня 2014 року спочатку подала Радбезу ООН лист Віктора Януковича, в якому він просить Росію ввести війська на територію України, без підпису, а потім терміново надіслала фотокопію цієї заяви з підписом. Про це заявив постпред України при ООН Володимир Єльченко в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду Януковича.

«Щодо листа Януковича від 1 березня 2014 року. Як відомо, підписану копію цього листа постпред Росії Віталій Чуркін продемонстрував на засіданні РБ ООН 3 березня. Після засідання російська делегація письмово звернулася до секретаріату ООН з проханням розповсюдити заяву Януковича як документ Ради Безпеки ООН. Однак надіслана в додатку до листа Чуркіна заява була просто текстом без підпису, на відміну від документу, який російський постійний представник демонстрував на засіданні», - сказав він.

Єльченко додав, що згідно з усталеною процедурою, секретаріат Радбезу ООН забезпечив оперативну розсилку листа всім членам з інформацією про те, що документ буде розповсюджений як документ Радбезу ООН.

«Після цього наші партнери надали українській делегації копію цього листа. Того ж дня на етапі підготовки листа Чуркіна від 3 березня 2014 року секретаріат ООН привернув увагу російської делегації до відсутності підпису Януковича під його заявою. Після цього російська делегація оперативно надіслала фотокопію заяви Віктора Януковича з підписом», - зазначив Єльченко.

Як повідомлялось, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків.

У грудні в суді, зокрема, допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків. 24 січня, зокрема, допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія, який засвідчив, що з 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків почали захоплення Криму.

18 січня не під камери екс-охоронці Януковича розкрили подробиці втечі з України свого шефа за часів Майдану. Так, за їхніми свідченнями, Янукович зі свитою тікав до Криму з-під Бердянська на російських гелікоптерах, а потім - літаком на Росію. Водночас охоронці не підтвердили інформацію про замахи на життя Януковича в той час.

4 лютого на суді заслухали екс-депутата Держдуми Росії Іллю Пономарьова, який, зокрема, зазначив, що саме лист-звернення вже відстороненого тоді президента України Віктора Януковича став основним аргументом для надання президенту Росії Володимиру Путіну права на використання збройних сил на території України.

15 лютого в суді секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про загрозу російського бліцкригу на південь і схід України з метою повернення до влади Януковича і неможливість України «спалити» всі свої боєздатні війська у Криму.

Президент буде свідчити у суді сьогодні, о 14:00 в режимі відеоконференції.