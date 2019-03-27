Порошенко розповів про свій план «П» щодо виборів



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Порошенко має план привести Україну до повного членства в ЄС та НАТО

В інтерв’ю українським телеканалам Президент Петро Порошенко відповів на запитання чи має він план «Б», бо будь-який політик має розраховувати на перемогу, але повинен не виключати і поразки.

Глава держави сказав: «Так, у мене є план. Тільки він не план «Б». На відміну від плану «Ю», або плану «Зе», у мене є план «П». І план «П» – це побудувати велику країну вільних, заможних і щасливих людей. І цей план, коли ми йдемо своїм шляхом. Цей план привести країну до повного членства в ЄС та НАТО. І ми зробили величезну роботу в цьому напрямку. І це є не лише зміни до Конституції, а і реформи, які готують до відповідності України критеріям членства».

На запитання, чи буде він брати участь у парламентських виборах Глава держави зазначив: «Чи планую я взяти участь в парламентській кампанії? Я маю зізнатися. Так я буду брати участь в парламентській кампанії як кандидат на виборах в Європарламент після вступу України в ЄС. І думаю, що це буде найщасливіший момент, коли я буду обраний від України депутатом Європарламенту».

Глава держави нагадав, що раніше були сумніви в європейському русі України після референдуму в Нідерландах, перемоги націоналісти і євроскептики в багатьох країнах Євросоюзу.

«Ми не просто продовжуємо наші санкції і будемо їх тримати аж допоки Росія не звільнить нашу територію, а ми й ратифікуємо Угоду про асоціацію. Ми забезпечимо, щоб європейський ринок замінив ринок Російської Федерації. Ми ратифікуємо поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Ми отримаємо безвіз. Ми створимо армію. Запрацює децентралізація. Ми отримаємо Томос. Мені, на жаль, інколи журналісти теж казали – а давайте до реалій. От це вже реалії», - зауважив він.

«Я прошу одне – ми можемо перемогти. Точно. Навіть відкрию вам таємницю – не може бути Президентом країни в умовах війни людина, яка не вірить в перемогу. Бо якщо немає віри в перемогу, ніяка армія, ніяка мужність країну не врятує», - сказав Порошенко.

«Не може бути Президентом людина, яка не є оптимістом, яка не знає чітко що, коли і як ми маємо зробити для того, щоб вийти на переможні рубежі. Я знаю, я вірю. Я хочу подякувати українцям, що й вони знають і вірять, що все у нас вийде», - сказав глава держави.

Як повідомлялося, Порошенко судитиметься із телеканалом «1+1». «Я твердо переконаний, що червона лінія перейдена», - зазначив президент.

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