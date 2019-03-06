Порошенко розповів, як протидіяти російській агресії: жорстка оборона й активна дипломатія



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Фото: facebook.com/petroporoshenko

За словами глави держави, жорстка, активна оборона позбавляє сенсу наступальні дії противника

Стратегія подальшої протидії України агресії Російської Федерації ґрунтуватиметься на жорсткій і активній обороні, нарощуванні оборонного потенціалу, активній демократії, впровадженні міжнародних моніторингових інструментів для контролю безпекової ситуації. Про це написав Президент Петро Порошенко у Facebook.

«Стратегія нашої подальшої протидії агресії РФ ґрунтуватиметься на: жорсткій, активній обороні, що позбавляє сенсу наступальні дії противника; подальшому нарощуванні оборонного потенціалу держави; активній дипломатії з акцентом на формування механізму впливу на агресора», - зазначив глава держави.

Також, за його словами, ця стратегія включатиме нарощування міжнародних санкцій, здатних переконати агресора в недоцільності загострення ситуації, налагодження та підтримання взаємодії з нашими партнерами на усіх міжнародних майданчиках і координацію стратегічних комунікацій.

Крім того, Порошенко відзначає важливість впровадження міжнародних моніторингових інструментів для контролю безпекової ситуації навколо України, особливо у регіонах Чорного та Азовського морів.

Президент додав, що для протидії російській агресії потрібне й внутрішнє посилення України, консолідації сил усередині держави за рахунок проведення ефективної соціальної і економічної політики, подолання бідності.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.