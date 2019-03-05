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    Суспільство

    Генсек ОБСЄ підтримав новий законопроект про адвокатуру

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    Законопроект 9055 &laquo;Про адвокатуру та адвокатську діяльність&raquo; був поданий на розгляд Верховної ради президентом Петром Порошенко у вересні 2018 року - Генсек ОБСЄ підтримав новий законопроект про адвокатуру
    Законопроект 9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» був поданий на розгляд Верховної ради президентом Петром Порошенко у вересні 2018 року

    Запропонований законопроект є кроком уперед порівняно з законом про адвокатуру, що діє з 2012 року, - Гремінгер

    Законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що знаходиться на розгляді у Верховній Раді України, є прогресом порівняно з чинним законодавством про адвокатуру. Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер у понеділок, 4 березня, у Відні в штаб-квартирі ОБСЄ під час конференції «Підсумки ключових реформ в Україні: децентралізація та судова система»

    За словами Гремінгера, судова реформа була б неповною без реформування адвокатури, а відповідний законопроект 9055, що все ще чекає розгляду у Верховній Раді, він назвав довгоочікуваним.

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    «Я поділяю погляди, що запропонований законопроект є кроком уперед порівняно із законом про адвокатуру, що діє з 2012 року. І я закликаю українське керівництво залишатися відданими реформі», – сказав генсек ОБСЄ у своїй промові.

    Оцінюючи попередні результати судової реформи в Україні, Томас Гремінгер відзначив, як велике досягнення - фундаментальні зміни в судовій системі на законодавчому рівні, а також значне кадрове оновлення суддівства за рахунок професіоналів з інших правничих професій.

    Нагадаємо, законопроект 9055 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» був поданий на розгляд Верховної Ради президентом Петром Порошенком у вересні 2018 року. Документ передбачає розширення професійних прав адвокатів, надає додаткові гарантії адвокатської діяльності, а також створює прозору систему дисциплінарної відповідальності адвокатів за порушення норм професійної етики.

    За оцінками експертів Ради Європи, законопроект 9055 повністю відповідає вимогам і стандартам Євросоюзу. Із закликом підтримати цей законопроект до депутатів Верховної Ради звернулася рада директорів Американської торговельної палати в Україні.

    На сьогодні проект закону про адвокатуру пройшов комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя і з рекомендацією до ухвали у першому читання був переданий на розгляд до сесійної зали.

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