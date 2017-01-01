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    Порошенко схвалив нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги

    Закон покликаний демонополізувати ринок житлово-комунальних послуг
    Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Реалізація положень Закону сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їх якості, забезпеченню можливості контролю за їх наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управлінням.
    • Сьогодні, 22:56
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    Закон покликаний демонополізувати ринок житлово-комунальних послуг

    Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

    Реалізація положень Закону сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їх якості, забезпеченню можливості контролю за їх наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управлінням.

    Документом осучаснюються правові, економічні та організаційні засади надання споживачам житлово-комунальних послуг, а також запроваджуються новітні моделі договірних взаємовідносин між споживачами та виконавцями послуг, побудовані на принципах відкритості, прозорості та взаємної відповідальності.

    Зокрема, його нормами визначено перелік житлово-комунальних послуг, загальні вимоги щодо надання таких послуг та організаційні засади їх комерційного обліку, порядок оплати за їх надання та застосування соціальних нормативів, порядок і особливості укладання, зміни та припинення договорів суб’єктами правовідносин у сфері надання житлово-комунальних послуг.

    Петро Порошенко ринок закон
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