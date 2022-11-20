Безпековий форум у Галіфаксі: Порошенко звернувся до міністра оборони США

Перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки – Порошенко

Петро Порошенко, який бере участь у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі, обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення підтримки України задля перемоги над агресором. Порошенко наголосив: тільки членство України в НАТО є надійною гарантією безпеки.

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«Я мав можливість короткої зустрічі з паном Секретарем, вона була дуже насичена. І сьогодні був його програмний виступ під час першого візиту в якості міністра оборони в Канаду. Ця програмна стратегія була присвячена ключовій позиції «Чому Україна важлива», – зазначив Порошенко.

За його словами, російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни.

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«Це не питання війни Росії і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Відповідно таку увагу США будуть приділяти підтримці України. Як уточнив пан міністр, це не підтримка України – це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці», – констатує п’ятий Президент.

«І це – відповідь скептикам. Бо ви пам’ятаєте, скільки напередодні проміжних виборів в Конгрес і Сенат казали, що пройдуть вибори – і позиція США зміниться, може припинитися фінансуваня, припиниться підтримка зброєю. Була дана абсолютно чітка відповідь, що ця підтримка двопартійна. Вона має абсолютну підтримку американського народу. І вона не залежить від тих чи інших змін в американському Конгресі, в американському Сенаті, бо він 100-відсотково підтримує Україну. Дуже важливо було це почути», – наголошує Порошенко.

«Третя позиція – це зацікавленість Сполучених Штатів в руху України вперед. Ми думаємо не тільки про перемогу у війні. Ми думаємо і про те, щоб були продовжені реформи, які приведуть Україну в Європейський Союз», – зазначає Петро Порошенко.

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«Я на всіх зустрічах, які відбуваються в Галіфаксі, в тому числі під час розмови з паном міністром, говорив, що єдина умова для забезпечення безпеки в світі і миру – це є українська перемога і членство України в НАТО. Не існує інших механізмів, які здатні це забезпечити», – говорить Порошенко.

«Я сказав йому – Україна мала багато мирних угод з росією. Це і Будапештська угода, яка була підписана, ратифікована з відповідними безпековими гарантіями. Це була так звана «Велика угода» 1997-го року, яку я скасував як президент. Де також були надані нам відповідні безпекові гарантії, які не здійснилися, і тому ця угода була беззмістовна, бо росія не збирається їх виконувати. І події 2014-15 років, коли були підписані три угоди, протокол, меморандум і домовленості, які передбачали відновлення суверенітету, виведення іноземних військ, виведення важкої техніки і зброї. Стоїть підпис путіна під цими зобов’язаннями. Висновок лише один: не вірте путіну. Угода, яка підписана путіним, не варта паперу, на якому вона надрукована», – зауважує п’ятий Президент.

«Єдиний шлях, яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир – це є українська перемога. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась. Це є зброя, це посилення санкцій включно – і ми маємо починати про це говорити – з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в Росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців», – наголошує Порошенко.