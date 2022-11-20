Головна Країна Політика
search button user button menu button

Безпековий форум у Галіфаксі: Порошенко звернувся до міністра оборони США

Христина Жиренко
glavcom.ua
Безпековий форум у Галіфаксі: Порошенко звернувся до міністра оборони США
За словами Порошенка, російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни

Перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки – Порошенко

Петро Порошенко, який бере участь у Міжнародному безпековому форумі у канадському Галіфаксі, обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення підтримки України задля перемоги над агресором. Порошенко наголосив: тільки членство України в НАТО є надійною гарантією безпеки.

«Я мав можливість короткої зустрічі з паном Секретарем, вона була дуже насичена. І сьогодні був його програмний виступ під час першого візиту в якості міністра оборони в Канаду. Ця програмна стратегія була присвячена ключовій позиції «Чому Україна важлива», – зазначив Порошенко. 

За його словами, російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни.

«Це не питання війни Росії і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Відповідно таку увагу США будуть приділяти підтримці України. Як уточнив пан міністр, це не підтримка України – це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці», – констатує п’ятий Президент. 

«І це – відповідь скептикам. Бо ви пам’ятаєте, скільки напередодні проміжних виборів в Конгрес і Сенат казали, що пройдуть вибори – і позиція США зміниться, може припинитися фінансуваня, припиниться підтримка зброєю. Була дана абсолютно чітка відповідь, що ця підтримка двопартійна. Вона має абсолютну підтримку американського народу. І вона не залежить від тих чи інших змін в американському Конгресі, в американському Сенаті, бо він 100-відсотково підтримує Україну. Дуже важливо було це почути», – наголошує Порошенко.

«Третя позиція – це зацікавленість Сполучених Штатів в руху України вперед. Ми думаємо не тільки про перемогу у війні. Ми думаємо і про те, щоб були продовжені реформи, які приведуть Україну в Європейський Союз», – зазначає Петро Порошенко. 

4 фото
На весь екран

«Я на всіх зустрічах, які відбуваються в Галіфаксі, в тому числі під час розмови з паном міністром, говорив, що єдина умова для забезпечення безпеки в світі і миру – це є українська перемога і членство України в НАТО. Не існує інших механізмів, які здатні це забезпечити», – говорить Порошенко. 

«Я сказав йому – Україна мала багато мирних угод з росією. Це і Будапештська угода, яка була підписана, ратифікована з відповідними безпековими гарантіями. Це була так звана «Велика угода» 1997-го року, яку я скасував як президент. Де також були надані нам відповідні безпекові гарантії, які не здійснилися, і тому ця угода була беззмістовна, бо росія не збирається їх виконувати. І події 2014-15 років, коли були підписані три угоди, протокол, меморандум і домовленості, які передбачали відновлення суверенітету, виведення іноземних військ, виведення важкої техніки і зброї. Стоїть підпис путіна під цими зобов’язаннями. Висновок лише один: не вірте путіну. Угода, яка підписана путіним, не варта паперу, на якому вона надрукована», – зауважує п’ятий Президент. 

«Єдиний шлях, яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир – це є українська перемога. І ми маємо зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась. Це є зброя, це посилення санкцій включно – і ми маємо починати про це говорити – з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо  перерізати надходження валюти в Росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців», – наголошує Порошенко.

Теги: росія США НАТО війна Петр Порошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воювати взимку чи накопичувати сили для удару навесні – яке рішення приймуть Київ та Москва?
Зимова війна: хто матиме перевагу на полі бою Авторська стаття
Сьогодні, 08:00
Порошенко на Донеччині зустрівся з «Єнотом» із розвідбату
Петро Порошенко передав допомогу підрозділам ЗСУ на східному фронті
15 листопада, 13:39
У ЗСУ достатньо зброї для порятунку України, а ослабити Путіна допоможуть союзники 
Російські пранкери хотіли «розвести» Порошенка, але почули від нього правду 
17 листопада, 15:58

Політика

Безпековий форум у Галіфаксі: Порошенко звернувся до міністра оборони США
Безпековий форум у Галіфаксі: Порошенко звернувся до міністра оборони США
Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії
Україну відвідав міністр оборони Нової Зеландії
Британська розвідка повідомила про розкол армії РФ через погане керівництво
Британська розвідка повідомила про розкол армії РФ через погане керівництво
Чи вдасться завершити війну навесні 2023 року: відповідь Офісу президента
Чи вдасться завершити війну навесні 2023 року: відповідь Офісу президента
Україна побудує багаторівневу систему протиповітряної оборони – Єрмак
Україна побудує багаторівневу систему протиповітряної оборони – Єрмак
Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни
Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
370K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
256K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
110K
Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву
50K
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
49K
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна
44K
Тривалість планових відключень електроенергії може скоротитись до 1−2 годин

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту