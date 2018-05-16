В УПЦ МП переконані, що Вселенський Патріархат не починав процедури надання автокефалії

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Фото: «Православне Життя» Керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній

В УПЦ МП запевняють, що Константинопольський Патріархат буде розглядати саме питання щодо надання автокефалії УПЦ, а не початок будь-яких процедур

У Константинопольського Патріархату немає виняткових повноважень у питаннях автокефалії УПЦ.

Про це в інтерв'ю «Православному Життю» заявив керуючий справами Української Православної Церкви митрополит Антоній (Паканич), коментуючи повідомлення про те, що державні діячі заявляють, що «Вселенський Патріархат починає процедури, необхідні для надання автокефалії УПЦ».

Натомість митрополит Антоній повідомив: «Це словосполучення з'явилося в наших ЗМІ, але його немає в офіційних документах Константинопольського Патріархату. Таким чином, це або самообман, або спроба видати бажане за дійсне. Також не виключаю, що політики, які заявляють подібне, введені в оману власними недобросовісними радниками».

Також владика нагадав, що Константинопольський Патріархат зробив заяву, що, отримавши петиції політичного керівництва України про дарування автокефалії, буде тісно спілкуватися і координувати свої дії зі своїми сестринськими Православними Церквами з цього питання.

«Іншими словами, буде розглядатися саме питання, а не початок будь-яких процедур для нібито «надання автокефалії УПЦ». На питання редакції, що було б, якби Патріархат все ж видав якийсь документ, що проголошує автокефалію в односторонньому порядку, митрополит в свою чергу зауважив, що «якби таке сталося, це означало б розкол всього світового Православ'я і тому сумнівно, щоб Вселенський патріархат на таке зважився, як і інші Помісні Церкви, особливо ті, які, як і УПЦ, пережили або переживають трагедію розколу», додає видання.

Митрополит Антоній також впевнений, що в нашій же країні, яка переживає зараз перед собою безпрецедентне за всю сучасну історію України політичне протистояння і військові конфлікти, політичне рішення даного питання тільки посилило б громадські міжусобиці. Крім того, він повідомив, що в даний момент практично всі Помісні Церкви висловлюють підтримку Українській Православній Церкві і вірність канонічному порядку.

Віруючим ж митрополит побажав не панікувати і не поширювати чутки.

«Тим же, хто проводить час в інтернеті, ретельно варто перевіряти отриману інформацію і не транслювати так звані вкидання. Саме зараз ми всі повинні бути максимально відповідальні за свої слова і діяння і не ставати знаряддям в чужих зловмисних руках. Віруючим сьогодні слід згуртуватися навколо нашого предстоятеля Блаженнішого Митрополита Онуфрія, довіритися Священноначалію нашої Церкви і підтримати його молитвою», резюмував Антоній.

Як відомо, президент України Петро Порошенко заявив 22 квітня, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Раніше митрополит УПЦ МП в інтерв'ю «Главкому» пояснив, що робити тим, хто не захоче переходити в єдину Українську церкву.