Порошенко в День пам’яті жертв політичних репресій відвідає «Биківнянські могили»



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Фото: Facebook Петра Порошенка

«У кожній області, у кожному районі українська земля покоїть прах невинних жертв», - заявив Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна пам’ятає трагедію свого народу, вшановуючи 19 травня пам’ять жертв політичних репресій.

Про це говориться на сторінці президента у Facebook.

«Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. У кожній області, у кожному районі українська земля покоїть прах невинних жертв. Вона зберігає страшну правду та намагається залікувати пекучий біль свого народу. Україна пам’ятає…» - зазначив Порошенко.

Як повідомляє прес-служба президента, 19 травня об 11:00 Порошенко візьме участь у церемонії вшанування пам’яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Нагадаємо, в Україні у неділю, 19 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічно він припадає на третю неділю травня.

День пам'яті жертв політичних репресій встановлено згідно з указом президента від 21 травня 2007 року з метою належного вшанування пам'яті жертв політичних репресій, привернення уваги суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, відродження національної пам'яті, утвердження нетерпимості до будь-яких проявів насильства проти людства.

Точну кількість жертв тоталітарного режиму досі визначити неможливо. Деякі фахівці вважають, що за період від початку 20-х і до кінця 80-х років ХХ століття, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 мільйона осіб. Велику кількість із них було розстріляно, інші пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори, примусово побували в психіатричних закладах.