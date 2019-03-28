Порошенко випереджає Тимошенко на 4% - американське опитування



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Вибори президента пройдуть 31 березня

Згідно з результатами опитування Greenberg Quinlan Rosner і InfoSapiens, чинний глава держави Петро Порошенко набирає 19%, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 15%

За шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України готові віддати голоси 27% з тих, хто планує голосувати, включаючи частину респондентів, які ще не визначилися, але уподобання яких вдалося оцінити.

Про це свідчать результати опитування міжнародної компанії Greenberg Quinlan Rosner і української InfoSapiens, проведеного 16-25 березня.

Згідно з результатами опитування, чинний глава держави Петро Порошенко набирає 19%, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко - 15%, лідер партії «Опозиційна платформа - За життя» Юрій Бойко - 11%, лідер «Громадянської платформи» Анатолій Гриценко - 10%, лідер Радикальної партії Олег Ляшко - 4%.

Рівень підтримки решти кандидатів - менше 4%.

Польовий етап дослідження (інтерв'ю з репрезентативною вибіркою з 1075 респондентів) провела компанія InfoSapiens, а GQR провела обробку та аналіз даних відповідно до своєї методології.

Для обробки даних опитування GQR застосувала власну методологію визначення частки респондентів, які збираються голосувати, і аналізу їх виборчих переваг. Частиною цієї методології є визначення ймовірних виборчих переваг людей, які ще не визначилися зі своїм вибором, але збираються голосувати.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», більшість українців впевнені, що у фіналі президентських виборів зустрінуться Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.

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Джерело: Новое Время