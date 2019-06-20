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    Порошенко вважає Гонтареву своїм найбільшим кадровим успіхом

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    <span>Петро Порошенко і Валерія Гонтарева</span> - Порошенко вважає Гонтареву своїм найбільшим кадровим успіхом
    Петро Порошенко і Валерія Гонтарева

    Експрезидент визнав, що робив кадрові помилки, але більше розказав про успіхи

    П’ятий президент України Петро Порошенко визнав, що у нього були кадрові помилки, але й були очевидні кадрові успіхи. В тому числі ті, які не були оцінені. Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

    На уточнююче запитання, кого він має на увазі, Порошенко відповів: «Хоч це зараз, можливо, не популярно, я дуже добре оцінюю роботу людини, яка вичистила авгієві конюшні повністю паралізованої банківської системи – це Валерія Гонтарева та її команда».

    Порошенко переконаний, що це було правильне кадрове рішення. «Я вважаю, що було закладено добре підґрунтя для того, щоб забезпечити сталий економічний розвиток», - зазначив він.

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    Порошенко вважає, що правильним було призначення міністра оборони Степана Полторака – він відіграв важливу роль для армії. Також вдале було призначення Ірини Геращенко уповноваженою з питань Донбасу. Вдале призначення у зовнішній політиці - Костянтин Єлісєєв і ще ціла низка послів.

    «Взагалі, я вважаю, що усі призначення, які стосувалися зовнішньої політики і сектору оборони були вдалими», - підсумував експрезидент.

    Стосовно ж призначення Бориса Ложкіна главою Адміністрації президента, Порошенко відповів: «Ложкін виконав свою функцію. На тому етапі він взяв на себе дуже важливі функції і зробив це абсолютно адекватно».

    Те, що в Адміністрацію президента зайшов з однією командою, а вийшов з іншою, Порошенко пояснив «особливостями політичного життя».

    «В нас же мета полягала не в тому, щоб за будь-яку ціну зберігати команду, а щоб реформи проводити. Якщо той чи інший член команди, якому довірили ділянку роботи, не справляється, або продовжує робити помилки – він не працює», - розказав експрезидент.

    Очікувалось, що один з членів т. зв. «стратегічної сімки», яка була започаткована Петром Порошенком на початку президентства - Яценюк-Аваков-Турчинов-Ложкін-Луценко-Гройсман,  - секретар РНБО Турчинов піде на вибори разом з «Європейською солідарністю». Порошенко пояснив це його особистим вибором.

    «Олександр Валентинович – дуже досвідчений державний діяч, він прийняв рішення не балотуватися до парламенту. Чому це сенсація? Так само як частина людей з моєї команди, яких я шаную і поважаю за великі досягнення, теж вирішила не балотувались. Той же Степан Полторак.  Це право людини -  не йти у Верховну Раду. Я шаную цей вибір», - резюмував Порошенко.

    Як повідомлялось, експрезидент розказав, що багато чого в останні місяці переосмислив і поставився з повагою до вибору українського народу.

    Читайте повністю інтерв’ю «Петро Порошенко: Нашим головним опонентом на виборах вважаю політичну силу Бойка-Медведчука»

     

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