Порошенко вважає себе найщасливішим чоловіком у світі



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Петро і Марина Порошенки разом вже 35 років

Перша леді народилась у Києві та працювала лікарем-кардіологом

Президент України Петро Порошенко у словах вітання першої леді - Марини Порошенко - з днем народження назвав себе найщасливішим чоловіком на землі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Поряд з тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на землі. Безмежно вдячний Господу за те, що зустрів таку надзвичайну жінку – світлу, чуйну, мудру та чарівну! З Днем народження, моя єдина!» - написав Порошенко.

Він також оприлюднив фото зі своєю родиною, на якій обіймається з дружиною.

Торік Петро Порошенко також розмістив своє вітання розмістив у соцмережах. «Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко.