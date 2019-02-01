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    Порошенко вважає себе найщасливішим чоловіком у світі

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    Петро і Марина Порошенки разом вже 35 років - Порошенко вважає себе найщасливішим чоловіком у світі
    Петро і Марина Порошенки разом вже 35 років

    Перша леді народилась у Києві та працювала лікарем-кардіологом

    Президент України Петро Порошенко у словах вітання першої леді - Марини Порошенко - з днем народження назвав себе найщасливішим чоловіком на землі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Поряд з тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на землі. Безмежно вдячний Господу за те, що зустрів таку надзвичайну жінку – світлу, чуйну, мудру та чарівну! З Днем народження, моя єдина!» - написав Порошенко.

    Він також оприлюднив фото зі своєю родиною, на якій обіймається з дружиною.

    Торік Петро Порошенко також розмістив своє вітання розмістив у соцмережах. «Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко.

    Марина Порошенко - народилася 1 лютого 1962 року в Києві. Батько якийсь час був заступником міністра охорони здоров'я УРСР. Закінчила Київський медичний інститут. Кандидат медичних наук, автор першої в незалежній Україні дисертації.

    Після закінчення інституту працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві.

    У 2007 році закінчила з відзнакою Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» і здобула кваліфікацію «мистецтвознавець-експерт».

    Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка.

    19 січня 2018 призначена Головою Українського культурного фонду

     

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