Порошенко вважає себе найщасливішим чоловіком у світі
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Розсилка
Перша леді народилась у Києві та працювала лікарем-кардіологом
Президент України Петро Порошенко у словах вітання першої леді - Марини Порошенко - з днем народження назвав себе найщасливішим чоловіком на землі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
«Поряд з тобою, кохана, відчуваю себе найщасливішим чоловіком на землі. Безмежно вдячний Господу за те, що зустрів таку надзвичайну жінку – світлу, чуйну, мудру та чарівну! З Днем народження, моя єдина!» - написав Порошенко.
Він також оприлюднив фото зі своєю родиною, на якій обіймається з дружиною.
Торік Петро Порошенко також розмістив своє вітання розмістив у соцмережах. «Завжди буду захоплюватись твоєю красою і твоїм великим серцем, у якому стільки любові. З днем народження, кохана!», — написав Порошенко.
Після закінчення інституту працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві.
У 2007 році закінчила з відзнакою Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» і здобула кваліфікацію «мистецтвознавець-експерт».
Голова Ради Благодійного фонду Петра Порошенка.
19 січня 2018 призначена Головою Українського культурного фонду