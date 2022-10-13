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Втратив руку на міні окупантів і одружився в лікарні: зворушлива історія бійця ЗСУ (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Втратив руку на міні окупантів і одружився в лікарні: зворушлива історія бійця ЗСУ (фото)
Подружжя зараз працює над реабілітацією та збирає кошти на протез 
фото: Перше медичне об'єднання Львова

22-річний захисник після поранення вирішив покинути кохану, щоб не бути тягарем 

22-річний Сергій Костюченко із Житомирщини два роки тому підписав контракт і пішов захищати батьківщину. Був на сході, а в лютому його з побратимами перекинули під Київ. Ірпінь, Буча, Мощун. Далі – Луганщина. Він підірвався на міні у річницю знайомства з коханою Юлею. Втратив руку. Вирішив покинути кохану, щоб не обтяжувати. Та вона розшукала бійця і сказала: «Одружись зі мною». Про це інформує Перше медичне об'єднання Львова.

29 травня – день поранення – мав бути для них із Юлею особливим. Це річниця знайомства. Сергій хотів відпроситися, щоб поїхати до коханої, однак отримав завдання. І так через нього хвилювався, що навіть не встиг її привітати. Коли почався артостріл, Сергій був в полі. Пам'ятає лише вибух. Коли розплющив очі, правої руки вже не було, ліва була пошкоджена. Посічені ноги. Він не міг встати і не міг покликати на допомогу – легеня була розірвана. Хлопець пригадує: чекав смерті, бо було дуже боляче. Єдине, за що хвилювався – що його тіла не знайдуть. Тієї миті на машині повз проїздив побратим. Сергій з останніх сил підняв ногу. І той його побачив.  

Далі – реанімація. Коли отямився, Сергій вирішив – покине Юлю. Вона ж розшукала його через побратимів і приїхала. Коли зайшла в палату – Сергій розплакався, а Юля мовила: «Одружись зі мною». Молодята побралися просто в лікарні. 

Втратив руку на міні окупантів і одружився в лікарні: зворушлива історія бійця ЗСУ (фото) фото 1

«Нині подружжя у Львові – у Національному реабілітаційному центрі «Незламні». Приїхали, коли почули, що тут запустили біонічне протезування і вже поставили першу таку руку десантнику. З Сергієм тут працює команда з хірургів, протезистів, фахівців з реабілітації та психотерапевтів. Попереду у хлопця складна операція – Сергій, який уже втратив праву руку, ризикує лишитися без лівої, адже нерви на ній пошкоджені, рука втрачає силу. Операція може зарадити, але шанси: 50 на 50. Відтак хлопцеві якнайшвидше потрібно поставити протез. Коштує він €20 до €40 тис.», – йдеться в повідомленні.

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На весь екран

Центр «Незламні» разом з благодійною платформою dobro.ua розпочали збір коштів. Долучитися може кожен. Варто лише зайти на сайт dobro.ua – проєкт «Протези для незламних» і натиснути «Підтримати»: https://dobro.ua/project/unbroken/  

Втратив руку на міні окупантів і одружився в лікарні: зворушлива історія бійця ЗСУ (фото) фото 2

Хлопець не сумнівається, що ті, кого захищав він, про нього потурбуються. Адже каже: коли люди чують, що він військовий, не беруть навіть грошей за каву.  

На питання, чи позаду важкий шлях, Сергій із Юлею відповідають: «Ні. Попереду важкий, але ми його пройдемо. Все буде добре. Ми разом». 

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Теги: поранення побратим Луганщина історія Ірпінь вибух

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