  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Порошенко закликав ООН прийняти декларацію про Голодомор в Україні

    • Розсилка
    Порошенко закликав ООН прийняти декларацію про Голодомор в Україні

    Порошенко підкреслив, що Україна вітає ініціативи ООН, спрямовані на подолання голоду у світі

    Президент України звернувся до Організації Об'єднаних Націй із закликом вшанувати декларацією пам'ять про велику трагедію українського народу – штучний голодомор, який вчинив сталінський режим у 1932-33 роках.

    З такою заявою він виступив у середу в сесійній залі Генеральної Асамблеї ООН.

    «У листопаді цього року ми вшановуватимемо 85-ті роковини одного з найбільш страшних злочинів ХХ століття – Голодомору або масової смерті від голоду, штучно організованого в Україні сталінським режимом»,- наголосив президент.

    Він нагадав, що ця трагедія позбавила життя багатьох мільйонів українців.

    «У цьому зв’язку хотів би поновити свій заклик до Генасамблеї вшанувати одну з найбільших трагедій в історії людства шляхом прийняття відповідної декларації», - заявив він.

    Водночас, глава держави підкреслив, що Україна вітає ініціативи ООН, спрямовані на подолання голоду у світі.

    «Сьогодні, в умовах, коли майже 850 млн. людей недоїдають, моя держава не може стояти осторонь та готова запропонувати допомогу для вирішення питань продовольчої безпеки у світі», - наголосив президент.

    Україна, як ніхто інший, знає ціну цій трагедії, підкреслив Петро Порошенко.

    ООН Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ