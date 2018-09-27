Порошенко закликав ООН прийняти декларацію про Голодомор в Україні



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Порошенко підкреслив, що Україна вітає ініціативи ООН, спрямовані на подолання голоду у світі

Президент України звернувся до Організації Об'єднаних Націй із закликом вшанувати декларацією пам'ять про велику трагедію українського народу – штучний голодомор, який вчинив сталінський режим у 1932-33 роках.

З такою заявою він виступив у середу в сесійній залі Генеральної Асамблеї ООН.

«У листопаді цього року ми вшановуватимемо 85-ті роковини одного з найбільш страшних злочинів ХХ століття – Голодомору або масової смерті від голоду, штучно організованого в Україні сталінським режимом»,- наголосив президент.

Він нагадав, що ця трагедія позбавила життя багатьох мільйонів українців.

«У цьому зв’язку хотів би поновити свій заклик до Генасамблеї вшанувати одну з найбільших трагедій в історії людства шляхом прийняття відповідної декларації», - заявив він.

Водночас, глава держави підкреслив, що Україна вітає ініціативи ООН, спрямовані на подолання голоду у світі.

«Сьогодні, в умовах, коли майже 850 млн. людей недоїдають, моя держава не може стояти осторонь та готова запропонувати допомогу для вирішення питань продовольчої безпеки у світі», - наголосив президент.

Україна, як ніхто інший, знає ціну цій трагедії, підкреслив Петро Порошенко.