Ердоган засудив агресію Росії проти України
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Президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Про це повідомляє прес-служба глави української держави.
Зазначається, що президент поінформував про зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, зокрема введення режиму воєнного стану.
«Президент Туреччини засудив ескалацію та агресивні дії РФ проти України», - заявили у прес-службі.
Повідомляється, що Порошенко закликав Ердогана посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.
Співрозмовники домовилися, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20.
Нагадаємо, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».
Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.
Президент розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.