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    Ердоган засудив агресію Росії проти України

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    Ердоган засудив агресію Росії проти України

    Президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20

    Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

    Зазначається, що президент поінформував про зухвалий акт агресії Росії проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, зокрема введення режиму воєнного стану.

    «Президент Туреччини засудив ескалацію та агресивні дії РФ проти України», - заявили у прес-службі.

    Повідомляється, що Порошенко закликав Ердогана посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.

    Співрозмовники домовилися, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20.

    Нагадаємо, 28 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про затвердження указу «Про введення воєнного стану в Україні».

    Порошенко заявив, що Україна може заборонити окремим категоріям громадян РФ в’їзд до країни під час дії воєнного стану.

    Президент розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

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