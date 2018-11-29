Туреччина готова бути посередником у переговорах щодо агресії РФ на Азові



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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював з президентом РФ Володимиром Путіним можливе посередництво Анкари у вирішенні конфлікту, який виник у Керченській протоці.

Про це він сказав журналістам в аеропорту перед відльотом на саміт G-20, передає «Інтерфакс-Україна».

«У ході бесіди з Путіним проблема інциденту в Керченській протоці обговорювалося, в тому числі обговорювалося і питання про нашу роль як посередника», - зазначив Ердоган.

Він додав, що обговорення проблеми планують продовжити на зустрічі під час саміту.

Як повідомлялось, Ердоган у середу провів телефонні переговори з президентами України та Росії, під час яких йшлося про загострення у зв’язку з агресією РФ біля Керченської протоки.

Порошенко і Ердоган домовились, що президент Туреччини порушить українське питання в Буенос-Айресі на саміті G20, який відбудеться 30 листопада-1 грудня.

В Адміністрації президента України зазначили, що Ердоган засудив ескалацію та агресивні дії РФ проти України. Порошенко також закликав посилити тиск на Росію для звільнення українських моряків та кораблів.

Як повідомлялося, президенти Туреччини та США Ердоган і Трамп обговорили ситуацію в Азовському морі. Президент України Петро Порошенко розповів про реакцію західних партнерів на воєнний стан в Україні.

Нагадаємо, реагуючи на агресію на морі, Туреччина наполягає, що прохід через Керченську протоку до Чорного моря не повинен блокуватися. Туреччина закликає уникати кроків, які можуть принести небезпеку для регіонального миру і стабільності.