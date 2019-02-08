Порошенко затвердив перелік тимчасово окупованих територій на Донбасі



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Указ №32/2019 був підписаний главою держави 7 лютого

У перелік увійшли десятки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях

Президент Петро Порошенко затвердив межі і список тимчасово окупованих населених пунктів і районів Донецької та Луганської областей.

Відповідний указ №32/2019 був підписаний главою держави 7 лютого.

Більшу частину документа складають координати меж тимчасово окупованих територій, які визначаються фактичною лінією розмежування у зоні бойових дій на сході, і сам список населених пунктів.

Перелік складений главою Адміністрації президента Ігорем Райніним.

В перелік по Донецькій області входить сам Донецьк, а також інші великі населені пункти - Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Шахтарськ та інші, менші.

У Луганській області перераховані Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Довжанськ, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, Кришталевий та інші.

Також мова йде про повністю або частково захоплені райони: Амвросіївський, Бахмутський, Бойківський, Волноваський, Мар'їнський, Новоазовський, Старобешівський, Шахтарський та Ясинуватський в Донецькій області, а також Антрацитівський, Должанський, Лутугинський, Новоайдарський, Перевальський, Попаснянський, Слов'яносербський, Сорокинський та Станично-Луганський райони Луганської області.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольну Києву територію Донецької і Луганської областей гуманітарну допомогу.

Джерело: УНІАН