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    Порошенко затвердив перелік тимчасово окупованих територій на Донбасі

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    Указ №32/2019 був підписаний главою держави 7 лютого - Порошенко затвердив перелік тимчасово окупованих територій на Донбасі
    Указ №32/2019 був підписаний главою держави 7 лютого

    У перелік увійшли десятки населених пунктів у Донецькій та Луганській областях

    Президент Петро Порошенко затвердив межі і список тимчасово окупованих населених пунктів і районів Донецької та Луганської областей.

    Відповідний указ №32/2019 був підписаний главою держави 7 лютого.

    Більшу частину документа складають координати меж тимчасово окупованих територій, які визначаються фактичною лінією розмежування у зоні бойових дій на сході, і сам список населених пунктів.

    Перелік складений главою Адміністрації президента Ігорем Райніним.

    В перелік по Донецькій області входить сам Донецьк, а також інші великі населені пункти - Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Макіївка, Сніжне, Харцизьк, Шахтарськ та інші, менші.

    У Луганській області перераховані Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Довжанськ, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, Кришталевий та інші.

    Також мова йде про повністю або частково захоплені райони: Амвросіївський, Бахмутський, Бойківський, Волноваський, Мар'їнський, Новоазовський, Старобешівський, Шахтарський та Ясинуватський в Донецькій області, а також Антрацитівський,  Должанський,  Лутугинський, Новоайдарський, Перевальський, Попаснянський, Слов'яносербський, Сорокинський та Станично-Луганський райони Луганської області.

    Раніше повідомлялося, що Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на непідконтрольну Києву територію Донецької і Луганської областей гуманітарну допомогу.

    Джерело: УНІАН

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