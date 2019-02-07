Червоний Хрест скерував на Донбас 97 тонн гумдопомоги



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Жителям Луганської і Донецької областей сім вантажівок привезли продукти, гігієнічні набори, оргтехніку й ліки

Загальна вага гуманітарної допомоги становить майже 97 тонн

Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) направив на непідконтрольну Києву територію Донецької і Луганської областей гуманітарну допомогу. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що загальна вага вантажу становить майже 97 тонн.

Сім вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста проїхало через КПВВ Новотроїцьке на контрольовані сепаратистами території.

«Для жителів Донецької і Луганської областей направлено 96,7 тонни гуманітарної допомоги, а саме - продуктові і гігієнічні набори, оргтехніку, товари медичного призначення, лікарські препарати та медичне обладнання» - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у січні Червоний Хрест скерував на окуповану територію Донецької і Луганської областей майже 60 тонн «гуманітарки». А наприкінці грудня Червоний Хрест і ЮНІСЕФ спрямували на Донбас 14 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою загальною вагою понад 150 тонн.