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    Порошенко завтра проведе прес-конференцію

    Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал»
    У середу, 28 лютого, Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018». Про це повідомляє прес-служба глави держави. [READ_MORE] Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» о 15:00. Нагадаємо, президент Петро Порошенко торік
    • Сьогодні, 12:54
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    Петро Порошенко
    Фото: Главком
    Петро Порошенко

    Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал»

    У середу, 28 лютого, Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018».

    Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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    Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» о 15:00.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко торік провів велику прес-конференцію 14 травня. Ця прес-конференція, яку так довго чекали, виявилась, за великим рахунком, без сенсацій і була приурочена до другої річниці вступу на посаду глави держави.

    Порошенко досить рідко дає великі прес-конференції для журналістів в Києві. 

    Читайте більше у статті: Зустріч, яку чекали цілий рік. Найцікавіше з прес-конференції президента

     

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