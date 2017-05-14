Порошенко завтра проведе прес-конференцію
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Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал»
У середу, 28 лютого, Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» о 15:00.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко торік провів велику прес-конференцію 14 травня. Ця прес-конференція, яку так довго чекали, виявилась, за великим рахунком, без сенсацій і була приурочена до другої річниці вступу на посаду глави держави.
Порошенко досить рідко дає великі прес-конференції для журналістів в Києві.
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