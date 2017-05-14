Порошенко завтра проведе прес-конференцію

Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал»

У середу, 28 лютого, Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018». Про це повідомляє прес-служба глави держави. [READ_MORE] Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» о 15:00. Нагадаємо, президент Петро Порошенко торік



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Фото: Главком Петро Порошенко

Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал»

У середу, 28 лютого, Президент Петро Порошенко проведе прес-конференцію на тему: «Виклики – 2018».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Захід відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал» о 15:00.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко торік провів велику прес-конференцію 14 травня. Ця прес-конференція, яку так довго чекали, виявилась, за великим рахунком, без сенсацій і була приурочена до другої річниці вступу на посаду глави держави.

Порошенко досить рідко дає великі прес-конференції для журналістів в Києві.

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