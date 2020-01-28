Данілов пояснив, чому штат апарату РНБО збільшили до 190



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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов

Указ Зеленського дозволить суттєво посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки, зазначив Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що указ президента про збільшення граничної чисельності працівників Апарату РНБО дозволить суттєво посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський збільшив граничну чисельність штату апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО) на 30 працівників до 190.

«Указ Президента України дозволить суттєво посилити можливості Національного координаційного центру кібербезпеки», - зазначив Данілов.

Так, відповідно до указу Президента України від 28.01.2020 № 27/2020 «Про внесення змін до Указів Президента України від 27 січня 2015 року № 37 та від 7 червня 2016 року № 242», граничну чисельність працівників апарату Ради національної безпеки і оборони України збільшено на 30 осіб. Згідно з указом працівники Апарату Ради здійснюватимуть інформаційно-аналітичне, експертне, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Національного координаційного центру кібербезпеки.

«Враховуючи стратегічне значення, якого набувають питання кібербезпеки в системі національної безпеки України і в світі, діяльність Національного координаційного центру кібербезпеки стає одним з ключових у роботі РНБО України, і його завдання значно розширені відповідно до вимог часу», - прокоментував підписання Указу Президента України Секретар РНБО України Олексій Данілов.

Національний координаційний центр кібербезпеки, очолюваний Секретарем РНБО України Олексієм Даніловим, є робочим органом Ради.

Відтепер Національний координаційний центр кібербезпеки наділений правом використовувати можливості Головного ситуаційного центру РНБО України, а також за згодою Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України - Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, за згодою керівників державних органів - центрів забезпечення кібербезпеки державних органів, за згодою керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які віднесені до критично важливих об'єктів інфраструктури, - центрів забезпечення кібербезпеки таких об'єктів.

Заступником керівника Центру є за посадою заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, до відання якого згідно з розподілом обов'язків віднесені питання кібербезпеки.