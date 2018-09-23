Порошенко заявив, що рейтинг Путіна страждає через санкції
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Розсилка
Зараз Росія платить високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику, заявив президент України
Росія платить високу економічну ціну за свою агресію, а без санкцій її влада не займалася б Нормандським процесом.
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті Rheinische Post, повідомляє прес-служба глави держави в суботу.
«Санкції - єдиний несиловий інструмент, який ми маємо в розпорядженні, щоб у такій ситуації чинити тиск на агресора. При цьому взагалі не йдеться про покарання Росії. Мета полягає в тому, щоб утримувати Путіна за столом переговорів. І в цьому сенсі санкції дуже дієві», - заявив Порошенко.
На його думку, без санкцій «Путін не займався б Нормандським процесом, покликаним знайти мирне вирішення».
«Зараз Росія платить високу економічну ціну за свою агресивну зовнішню політику, і популярність Путіна через це теж постраждала, - зазначив український лідер. - Росіяни вже давно позбулися войовничої ейфорії, яка панувала, в першу чергу, в результаті анексії Криму. Сьогодні багато хто питає: а чого це нам коштує?».
Порошенко також прокоментував дискусії серед європейських урядів про можливість якомога швидше скасувати санкції, зокрема, такі заяви в уряді Італії.
«На це Путін з самого початку робив ставку: що єдина позиція європейців у цьому питанні потерпить крах. Він сподівався, що Франція після президентських виборів 2017 року під впливом право-популістського Національного фронту здасть позиції в питанні санкцій - даремно. Потім він поставив на зростання позицій АДН в Німеччині (партія Альтернатива для Німеччини, - ред.) і завершення каденції Ангели Меркель, щоб нарешті позбутися від санкцій», - сказав президент України і додав, що «досі розрахунки Путіна не спрацьовували».
«Європа зберегла єдність, і за це ми безмежно вдячні нашим європейським друзям», - резюмував Порошенко.
Також президент заявив, що Росія не припиняє докладати зусиль для втручання у внутрішні справи України, зокрема впливає на політичні сили та втручатиметься у майбутні вибори за допомогою пропаганди та дезінформації.