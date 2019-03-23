Порошенко заявив, що визнає будь-які результати виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко підкреслив, що головною умовою є те, щоб вибори пройшли без порушень і впливів ззовні

«Я готовий визнати перемогу українського народу, тому що чесні вибори - це перемога українського народу, хто б не переміг», - заявив Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що готовий визнати будь-які результати виборів, перший тур яких пройде 31 березня 2019 року.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я готовий визнати перемогу українського народу, тому що чесні вибори - це перемога українського народу, хто б не переміг», - заявив Порошенко.

Глава держави підкреслив, що головною умовою є те, щоб вибори пройшли без порушень і впливів ззовні.

«Я заявляю, що буде абсолютно жорстка та чітка вимогу до правоохоронних органів захистити вибори, зупинити екстремістів, не дати можливість пролитися крові. Й хочу запевнити наших українських громадян, що я як президент буду докладати максимум зусиль для захисту конституційних прав і свобод громадян», - заявив Порошенко.

До слова, видатні письменники України на виборах президента, які відбудуться вже за тиждень, 31 березня, закликали голосувати за нинішнього главу держави Петра Порошенка.