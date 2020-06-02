Порошенко зустрівся із послом ЄС: Безвіз став одним із найвагоміших здобутків в історії двосторонніх відносин України та Євросоюзу



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Петро Порошенко зустрівся з Послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом Фото: Європейська солідарність

Три роки тому, 11 червня 2017 року для громадян України набув чинності безвізовий режим з Європейським Союзом

П’ятий президент України. голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з послом Європейського Союзу в Україні Матті Маасікасом.

Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну підтримку України з боку ЄС для зміцнення макроекономічної стабільності, впровадження реформ, а також подолання соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу. П’ятий президент України привітав рішення Європейської Комісії про виділення Україні останнього траншу у розмірі 500 млн євро у рамках четвертої програми макрофінансової допомоги та підготовку нової програми допомоги у розмірі 1,2 млрд євро.

У контексті підготовки до червневого засідання Європейської Ради Петро Порошенко закликав лідерів Європейського Союзу до збереження та посилення санкційного тиску проти Росії, подальшого зміцнення єдності та солідарності з Україною для відновлення територіальної цілісності нашої держави.

Співрозмовники привітали наближення третьої річниці запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом, що стало одним з найвагоміших здобутків в історії двосторонніх відносин.

«11 червня ми відзначатимемо історичну третю річницю отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Я вважаю це унікальною і символічною подією у співпраці між Україною та ЄС. Мільйони українців, які відвідали Європейський Союз, стали ще більшими прихильниками європейських цінностей та європейської демократії. Це також і символ довіри, яку продемонстрували і Україна, і Євросоюз», – підкреслив Порошенко.

Він відзначив велике значення заяви, що безвіз не підлягає обговоренню і після подолання пандемії співпраця у між Україною та Європейським Союзом посилюватиметься.

Посол Маасікас, в свою чергу, наголосив, що безвізові подорожі є досягненням, яке було відповідально використано обома сторонами. «Звичайно, варто відзначати цю дату», – додав він.

Петро Порошенко наголосив на важливості подальшого поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу. Він висловив особливі очікування на наступне головування Німеччини в Раді ЄС у другій половині 2020 року. П’ятий президент висловив стурбованість тенденціями до скорочення за останні 12 місяців торгівлі між Україною та ЄС у рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що вимагає спільної адекватної реакції, в тому числі шляхом оновлення та вдосконалення Угоди про асоціацію.

Особливу увагу було приділено небезпечній тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань, гальмування та кроків назад у реформуванні правосуддя, прокуратури, у податковій та митній сферах, що може поставити під сумнів досягнутий Україною прогрес за останні роки та підірвати довіру з боку міжнародних партнерів.

Петро Порошенко також подякував країнам Великої сімки за позицію не запрошення Володимира Путіна на саміт G7.

Нагадаємо, три роки тому, у 2017-му, 11 червня для громадян України набув чинності безвізовий режим з Європейським Союзом.