Єврокомісія: безвізовий режим між Україною та ЄС не постраждає через Covid-19



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Представниця Єврокомісії нагадала, що запровадження безвізу було пов’язане з певними умовами щодо реформ

Немає жодного зв’язку між безвізовим режимом та пандемією, запевнила представниця Єврокомісії

Безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом і надалі буде працювати, пандемія Covid-19 жодним чином не вплине на цей процес.

Про це під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму заявила заступниця керівника головного директорату Єврокомісії з питань політики розширення та сусідства Катерина Матернова.

«Немає жодного зв’язку між безвізовим режимом та пандемією. Отже, не хвилюйтеся», - сказала вона.

«Звичайно, є певні обмеження щодо пересування і в межах Шенгенської зони, і Європейського Союзу, але це лише обмеження пересування, а не автоматичний зв’язок між режимом безвізу та пандемією», - додала Матернова.

Представниця Єврокомісії нагадала, що запровадження безвізу було пов’язане з певними умовами щодо реформ, зокрема, у галузі верховенства права.

Раніше Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква спростував чутки про ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію Covid-19.