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    Порошенко звільнив губернатора Чернігівської області

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    Валерій Куліч - Порошенко звільнив губернатора Чернігівської області
    Фото: Facebook Валерія Куліча
    Валерій Куліч

    31 липня Куліч проведе прес-конференцію у Чернігівській ОДА

    Президент України Петро Порошенко звільнив Валерія Куліча з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

    Відповідний указ № 218/2018 від 30 липня опублікований на сайті голови держави.

    «Звільнити Куліча Валерія Петровича з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - говориться в указі.

    На сайті Чернігівської обласної державної адміністрації повідомляється, що у вівторок, 31 липня, о 15:00 Куліч проведе прес-конференцію.

    Нагадаємо, у 2017 році перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Леонід Сахневич написав заяву про звільнення після інциденту на нараді.

    15 серпня під час всеукраїнської селекторної наради з підготовки до нового навчального року, що проходила у Дніпрі, прем'єр-міністр Володимир Гройсман побачив, що Сахневич займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні кілька тез свого виступу. Чиновник зробити цього не зміг, після чого глава уряду порекомендував йому звільнитися.

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