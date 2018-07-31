Порошенко звільнив губернатора Чернігівської області



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Фото: Facebook Валерія Куліча Валерій Куліч

31 липня Куліч проведе прес-конференцію у Чернігівській ОДА

Президент України Петро Порошенко звільнив Валерія Куліча з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 218/2018 від 30 липня опублікований на сайті голови держави.

«Звільнити Куліча Валерія Петровича з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - говориться в указі.

На сайті Чернігівської обласної державної адміністрації повідомляється, що у вівторок, 31 липня, о 15:00 Куліч проведе прес-конференцію.

Нагадаємо, у 2017 році перший заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Леонід Сахневич написав заяву про звільнення після інциденту на нараді.

15 серпня під час всеукраїнської селекторної наради з підготовки до нового навчального року, що проходила у Дніпрі, прем'єр-міністр Володимир Гройсман побачив, що Сахневич займається чимось стороннім, і попросив його повторити останні кілька тез свого виступу. Чиновник зробити цього не зміг, після чого глава уряду порекомендував йому звільнитися.