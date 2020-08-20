Порт «Ольвія» перейшов у концесію компанії з Катару



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Концесіонер проєкту - потужна катарська компанія QTerminals

Протягом 35 років планується залучити 17,3 млрд грн інвестицій

Морський спеціалізований порт «Ольвія» у Миколаєві перейшов у концесію катарській компанії QTerminals.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

«Щойно в онлайн-режимі за присутності Міністра транспорту та комунікацій Катару Джасіма Аль Сулейті передано в концесію другий морський порт в Україні – спеціалізований порт «Ольвія» у Миколаєві», - написав Криклій.

За його словами, концесіонером проєкту стала катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад, вартість якого складає понад $7 млрд.

Криклій зазначив, що на першому етапі QTerminals інвестує в «Ольвію» близько 3,4 млрд грн.

Міністр зазначив, що всього за 35 років концесії буде залучено 17,3 млрд грн інвестицій.

«Це перша пряма катарська інвестиція, друга за обсягом інвестиція після «Криворіжсталі» та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності», - підкреслив міністр.

За його словами, умови договору також передбачають щорічний концесійний платіж у розмірі 80 млн грн, що у 16 разів більше, ніж прибуток порту за минулий рік. Крім того, концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік. Міністр також зауважив, що близько 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.

Криклій додав, що у рамках угоди планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу та універсального перевантажувального комплексу. Також впродовж перших шести років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу на належний рівень заробітної плати.