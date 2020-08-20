Співробітники порта Південний починають акції протесту проти зміни керівництва



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19 серпня Кабмін прийняв рішення про призначення тимчасово виконуючим обов’язки директора ДП «МТП «Южний» Сергія Ковшара

20 серпня 2020 року працівники Южного, Одеського, Миколаївського, Маріупольського порту, порту Чорноморськ та Адміністрації морських портів України починають безстроковий страйк на підтримку в.о. директора ДП «МТП «Южний» Олександра Олійника.

«Сьогодні колектив порту «Южний» направляє вимогу прем’єр-міністру України Шмигалю Д.А., голові ВРУ Разумкову Д.О., міністру інфраструктури України Криклію В.А. про продовження роботи Олександра Олександровича на посаді в.о. директора ДП «МТП «Южний», - йдеться у повідомленні.

За словами ініціаторів акцій протесту, під керівництвом Олександра Олійника за 7 місяців 2020 року показники перевалки виросли на 54% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року і склали 12,12 млн т: +57% експортних вантажів – 8 млн 921,1 тис. т; +42% імпортних вантажів – 1 млн 659,6 тис. т; +30% транзитник вантажів – 1 млн 300,2 тис. т; +2146% каботажу – 238,1 тис. т; + 3854% прибутку – 416 млн 682,9 тис.грн; + 97,8% податків на користь держави та у місцеві бюджети – 710 млн 833,5 тис.грн; + 49,4% середньої заробітної плати – 32 054 грн.

«За оперативними даними 24 серпня держстивідор достроково виконає річний план вантажопереробки. За перше півріччя 2020 року встановлено три історичних максимуми – найбільший обсяг місячної та квартальної вантажопереробки в історії порту і рекорд обробки напіввагонів. Колектив ДП «МТП «Южний» переконливо вимагаємо залишити Олександра Олександровича на посаді в.о. директора ДП «МТП «Южний» та разом з працівниками Одеського, Миколаївського, Маріупольського портів, порту Чорноморськ, Адміністрації морських портів України переходить до безстрокового страйку».

Нагадаємо, 19 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про призначення тимчасово виконуючим обов’язки директора ДП «МТП «Южний» Сергія Ковшара, який раніше займав пост заступника директора з економіки та фінансів, замість Олександра Олійника.