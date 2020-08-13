  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Порт «Ольвія» планують передати в концесію в останній декаді серпня, – Криклій

    • Розсилка
    <p>Уряд планує також передати в концесію вокзали, аеропорти та автомобільні дороги</p> <p>&nbsp;</p> - Порт «Ольвія» планують передати в концесію в останній декаді серпня, – Криклій

    Уряд планує також передати в концесію вокзали, аеропорти та автомобільні дороги

     

    В концесію передадуть додатково три морські порти, ще три – продадуть

    Підписання договору щодо передачі в концесію порту «Ольвія» планується в останню декаду серпня. Про це зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє Економічна правда.

    За словами міністра, до концесії готують ще три морських порти, і три — до продажу. Крім того, буде концесія залізничних вокзалів, аеропортів та автомобільних доріг. У вересні очікує другого читання закон про внутрішні водні шляхи.

    «Разом з його ухваленням ми зможемо відкрити ще одну велику транспортну артерію – річку. У 2019 році річкою було перевезено 12 млн т вантажів, наша мета – 35 млн т. Так ми зможемо розвантажити автомобільні дороги2, - сказав міністр.

    Майже за рік роботи міністерству вдалося відремонтувати понад 1 200 км автошляхів. Загальна цифра буде понад 4 тис. км доріг державного значення та понад 2 тис. км доріг місцевого значення — підкреслив Криклій.

    Також наразі у пілотному режимі перебувають комплекси зважування для перевірки вантажного транспорту. До кінця 2020 року по Україні встановлять понад 50 таких комплексів. Працюють й системи автоматичної фото- та відеофіксації. Дозволи на міжнародні перевезення видаються в електронному кабінеті.

    Очільник Мінінфраструктури підкреслює, невдовзі запустять інформаційно-транспортну систему, яка об'єднає всі можливі реєстри, що існують у сфері транспорту.

    Як раніше повідомляв «Главком», одна з приватних компаній виступила з ініціативою здійснити роботи з підняття судна Delfi без використання державних коштів. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

     

     Читайте також:

    економіка Міністерство інфраструктури транспорт порт інфраструктура Владислав Криклій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ