Порушення режиму тиші на Донбасі: українські позиції обстріляли з гранатомета

Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ

Обстріл відбувся в передмісті Авдіївки, серед військовиків втрат нема

На переважній більшості ділянок у районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша, однак мав місце обстріл українських військовослужбовців зі станкового протитанкового гранатомета.

«Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета», – говориться у зведенні пресцентру ООС.

Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

Як повідомлялось раніше, за минулу добу бойовики тричі порушили режим тиші, вони стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів біля Водяного.

Сьогодні українські війська налагодили постачання води в Торецьк автоцистернами у звʼязку з неможливістю відремонтувати водогін під обстрілами проросійських найманців.