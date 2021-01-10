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    Порушення режиму тиші на Донбасі: українські позиції обстріляли з гранатомета

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    <div class="alt"> <p>Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ</p> </div> - Порушення режиму тиші на Донбасі: українські позиції обстріляли з гранатомета

    Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ

    Фото з відкритих джерел

    Обстріл відбувся в передмісті Авдіївки, серед військовиків втрат нема

    На переважній більшості ділянок у районі проведення Операції обʼєднаних сил на Донбасі спостерігалася тиша, однак мав місце обстріл українських військовослужбовців зі станкового протитанкового гранатомета.

    «Лише в обідню пору у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкрили вогонь у бік українських позицій зі станкового протитанкового гранатомета», – говориться у зведенні пресцентру ООС.

    Зазначається, що про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

    Як повідомлялось раніше, за минулу добу бойовики тричі порушили режим тиші, вони стріляли з ручних протитанкових і підствольних гранатометів біля Водяного.

    Сьогодні українські війська налагодили постачання води в Торецьк автоцистернами у звʼязку з неможливістю відремонтувати водогін під обстрілами проросійських найманців.

    Теги: бойовики на Донбасі Донеччина обстріл Торецьк Авдіївка Операція Об’єднаних сил
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