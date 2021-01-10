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    Військові наладили доставку води в Торецьк, водогін якого пошкоджено бойовиками (фото)

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    <p>Воду в місто на Донеччині підвозять цистернами</p> - Військові наладили доставку води в Торецьк, водогін якого пошкоджено бойовиками (фото)

    Воду в місто на Донеччині підвозять цистернами

    Фото: Пресцентр ООС

    Пошкодження водогону в «сірій» зоні неможливо усунути через обстріли

    Військовослужбовці Операції об'єднаних сил почали доставляти воду для мешканців міста Торецьк на Донеччині в цистернах через неможливість провести ремонт водогону, пошкодженого під час обстрілів.

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    Військові наладили доставку води в Торецьк, водогін якого пошкоджено бойовиками (фото)
    Військові наладили доставку води в Торецьк, водогін якого пошкоджено бойовиками (фото)
    Військові наладили доставку води в Торецьк, водогін якого пошкоджено бойовиками (фото)

    «Військовослужбовці операції Об'єднаних сил постійно допомагають місцевому населенню Донбасу і жителям прифронтових населених пунктів. І в цей раз вони не залишили людей в біді, сьогодні, 10 січня, військові одного з підрозділів, яке входить до складу Об'єднаних сил, підвезли населенню прифронтового Торецькому запас питної води», – йдеться в повідомленні пресслужби ООС у Facebook.

    Як повідомлялося раніше, 4 січня стався прорив на водопроводі Горлівка-Торецьк, внаслідок чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: Торецк (28 336 осіб), Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5 768 осіб), смт Південне (750 осіб) та частково село Щербинівка (170 осіб) загалом близько 38 тис жителів.

    Ремонтні бригади регіонального управління по експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водогоні в безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження в «сірій» зоні.

    8 січня в районі смт Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновні роботи продовжилися, незважаючи на досягнуті домовленості, окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

    З цього приводу українська сторона поставила до відома спостережну місію ОБСЄ.

    Теги: окупанти ОБСЄ Донеччина Торецьк військові водопостачання
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