Військові наладили доставку води в Торецьк, водогін якого пошкоджено бойовиками (фото)

Пошкодження водогону в «сірій» зоні неможливо усунути через обстріли

Військовослужбовці Операції об'єднаних сил почали доставляти воду для мешканців міста Торецьк на Донеччині в цистернах через неможливість провести ремонт водогону, пошкодженого під час обстрілів.

«Військовослужбовці операції Об'єднаних сил постійно допомагають місцевому населенню Донбасу і жителям прифронтових населених пунктів. І в цей раз вони не залишили людей в біді, сьогодні, 10 січня, військові одного з підрозділів, яке входить до складу Об'єднаних сил, підвезли населенню прифронтового Торецькому запас питної води», – йдеться в повідомленні пресслужби ООС у Facebook.

Як повідомлялося раніше, 4 січня стався прорив на водопроводі Горлівка-Торецьк, внаслідок чого без водопостачання залишилися 5 населених пунктів: Торецк (28 336 осіб), Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5 768 осіб), смт Південне (750 осіб) та частково село Щербинівка (170 осіб) – загалом близько 38 тис жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління по експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водогоні в безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження в «сірій» зоні.

8 січня в районі смт Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновні роботи продовжилися, незважаючи на досягнуті домовленості, окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.

З цього приводу українська сторона поставила до відома спостережну місію ОБСЄ.