«Порушення у звітах «Голосу» були очевидними», – голова НАЗК

«За другий квартал «Голос» бюджетного фінансування не отримав»

Голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому» розповів, чому не поновили державне фінансування партії «Голос».

«Голосу» не поновлене, бо ця фракція покладається не на виконання закону і виправлення звітів, а на судове рішення, яке забезпечило їхній позов і скасувало наш наказ щодо припинення держфінансування», – розповів Олександр Новіков.

Очільник НАЗК додав, що «Голосу» перерахували держфінансування за перший квартал у зв’язку з тим, що ОАСК зупинив наказ.

«В другому кварталі рішення ОАСК було зупинено апеляцією, тому за другий квартал «Голос» бюджетного фінансування не отримав. Ми дуже сподіваємось, що вони виправлять свій звіт. На жаль, порушення у їхніх звітах були очевидними. Наприклад, вони просто видали за власний продукт дослідження, яке робила одна з відомих громадських організацій», – уточнив Новіков.

Говорячи про інші партії, до звітів яких були претензії, Новіков наголосив, що це нормальна процедура, яка повністю відповідає міжнародним практикам. «Та й коли ви подаєте звіт до податкової, наприклад, вони так само можуть просити надати виправлений документ. Так це працює у більшості країн світу», – резюмував голова НАЗК.

Додамо, що партія «Голос» планує провести з'їзд 29 липня. На з'їзді обговорять кандидатів на голову партії, але до кінця порядок денний невідомий.