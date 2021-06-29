Партія «Голос» проведе з'їзд у липні, щоб обрати нового керівника

У політсилі «Голос» було кілька кандидатів на голову партії, але зараз вони відкликали свої заяви

На з'їзді обговорять кандидатів на голову партії, але до кінця порядок денний невідомий

Партія «Голос» планує провести з'їзд 29 липня. Про це повідомив лідер парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Знову-таки порядок денний поки що незрозумілий. Як відомо, у нас було кілька кандидатів на голову партії, але зараз вони відкликали свої заяви. [Ведучий і волонтер] Сергій Притула, на жаль, покинув уже [партію], і, звичайно, як не є членом партії він і не буде претендувати. Поки що я не чув жодного кандидата на цю посаду. Якщо він з'явиться до 29 липня, то напевно будемо обговорювати. Якщо ні, то у нас буде багато питань програмних: і ще більша демократизація статуту, і напрямки, і законотворча робота, то є багато питань, які потрібно вирішувати, – і юридичних, і політичних», – заявив політик.

На питання, коли політрада ухвалила рішення про виключення з партії Притули, Железняк відповів, що заяву Притули про вихід з «Голосу» було важко знайти, але начебто «знайшли юридичний механізм, як задовольнити її, не чіпляючись до формальностей».

«Це було одне з останніх рішень політради. Ми його не виключали, а задовольнили заяву. Ми чекали цю заяву два або три тижні, а потім з'явилася інформація, що він відправив її «Новою поштою»... Чи бачили ми її? Ні, не бачили, але у нас є можливість задовольнити заяву, зроблену публічно. Притула її не спростував, і він знає про дане рішення політради партії», – сказав політик.

Також, за його словами, керівництво партії не має ще заяв від семи членів, які раніше заявили про намір створити окреме об'єднання «Справедливість» та вийти з «Голосу».

«Я поки що не бачив жодної заяви від колег, які заявляли про вихід (це 10 депутатів, але сім з них -– члени партії)», – сказав він.

Раніше депутатка Олександра Устінова заявила, що лідерка «Голосу» намагається одноособово контролювати фінансування політсили.

Як відомо, у фракції парламенту «Голос» зараз затяжна криза. Почались проблеми у партії з моменту відходу від політичних справ її фронтмена Святослава Вакарчука та призначення головою партії мільйонерки-стартаперки Кіри Рудик. ЇЇ зокрема розкритикували за переговори зі «Слугою народу».

Додамо, що в понеділок, 7 червня 2021 року, Сергій Притула вийшов із партії «Голос».

Також Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.