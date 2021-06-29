Якщо у Зеленського будуть маніпулювати справою «вагнерівців», депутати вийдуть з ТСК – заява опозиційних партій

Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи

Якщо влада буде маніпулювати справою «вагнерівців», «Європейська солідарність» та інші опозиційні фракції відкличуть своїх представників з парламентської ТСК. Про це на брифінгу заявили народні депутати з фракцій «ЄС» Володимир Ар’єв, «Голос» Роман Костенко та «Батьківщина» Сергій Євтушок.

«На Банковій зараз реальна паніка, і вони не знають, що робити після фактичного зізнання Зеленського в тому, що він міг злити цю спецоперацію і ще й порадів з того, що вона була зірвана», – зауважив Ар’єв.

Депутати наголосили, що робота парламентської тимчасової слідчої комісії зараз є актуальною як ніколи.

«Проте сьогодні ТСК, яка уже створена для розслідування дій вищих посадових осіб, не включає у свій порядок денний питання «вагнерівців» на першому місці. Хоча було досягнуто домовленість, що комісія має почати роботу саме з питання розслідування ситуації навколо «вагнерівців». І з такою умовою представники «Голосу», «Батьківщини» і «Європейської солідарності» заходять і беруть участь в роботі цієї комісії», – розповів Ар’єв.

«Ми зараз говоримо про те, що ці домовленості можуть бути зірваними. І нам лише на словах обіцяють, що ця постанова буде проголосована, а потім уже сама комісія розпочне свою роботу саме з питання «вагнерівців», – повідомив представник «Європейської солідарності».

«Проте у нас є абсолютно всі підстави не довіряти усним обіцянкам. Тому що парламент сьогодні в частині монобільшості керується з Банкової і не є самостійним. І якщо представникам більшості скажуть блокувати питання «вагнерівців», питання розгляду зради і зриву спецоперації, то вони будуть блокувати, незважаючи на всі усні обіцянки», – заявив Володимир Ар’єв.

Роман Костенко зазначив, що саме тому представники опозиції наполягають на тому, щоб в постанові було зафіксовано, що першим в порядку денному роботи слідчої комісії буде питання зриву спецоперації по «вагнерівцям». Повинні бути внесені зміни до Постанови про стоврення цієї комісії, і там повинно бути прописано, що першим буде розглядатися саме питання «вагнерівців», – говорить Костенко.

«Інакше ми розглядаємо питання відкликання своїх кандидатур щодо участі в цій комісії через те, що домовленості, які були досягнуті, зриваються», – заявив Володимир Ар’єв.

«А те, що сьогодні Банкова готова зривати абсолютно все, намагається знову вкидати фейкові речі і знову перекласти питання зради, в якій фактично вони зізналися і уже майже доведено, що це було зі стін Банкової, з Офісу Зеленського на Порошенка і на попередників, то це уже істерика. Яка свідчить, що вони будуть юлити, викручуватися, будуть робити все для того, щоб правду ми не дізналися. Але я впевнений, що правду ми дізнаємося обов’язково і вона буде оприлюднена», – зазначив депутат.

Сьогодні лідер «Європейської солідарніості» Петро Порошенко заявив, що його команда вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар‘єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як вже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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