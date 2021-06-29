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    У НАЗК розповіли, чи готові до ухвалення закону про олігархів

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    У президентському законопроекті передбачено, що НАЗК прийматиме та перевірятиме декларації олігархів - У НАЗК розповіли, чи готові до ухвалення закону про олігархів
    У президентському законопроекті передбачено, що НАЗК прийматиме та перевірятиме декларації олігархів
    Фото: з відкритих джерел

    Новіков: «Найважливіше, що під цей законопроект вже є цілий план, як саме знімати корупційні ризики – і це Антикорупційна стратегія»

    Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило Антикорупційну стратегію для визначення статусу олігарха в Україні. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому».

    «У президентському законопроєкті передбачено, що НАЗК прийматиме та перевірятиме декларації олігархів. У кількох альтернативних зареєстрованих законопроєктах зафіксовано також, що саме НАЗК буде надавати статус олігарха певним особам.

    Найважливіше, що під цей законопроєкт вже є цілий план, як саме знімати корупційні ризики – і це Антикорупційна стратегія», – зазначив Новіков.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

    Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.

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    Теги: олігархи закон НАЗК Володимир Зеленський Олександр Новіков
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    У НАЗК розповіли, чи готові до ухвалення закону про олігархів