У НАЗК розповіли, чи готові до ухвалення закону про олігархів

У президентському законопроекті передбачено, що НАЗК прийматиме та перевірятиме декларації олігархів

Новіков: «Найважливіше, що під цей законопроект вже є цілий план, як саме знімати корупційні ризики – і це Антикорупційна стратегія»

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розробило Антикорупційну стратегію для визначення статусу олігарха в Україні. Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому».

«У президентському законопроєкті передбачено, що НАЗК прийматиме та перевірятиме декларації олігархів. У кількох альтернативних зареєстрованих законопроєктах зафіксовано також, що саме НАЗК буде надавати статус олігарха певним особам.

Найважливіше, що під цей законопроєкт вже є цілий план, як саме знімати корупційні ризики – і це Антикорупційна стратегія», – зазначив Новіков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.