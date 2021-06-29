Незаконне збагачення. У НАЗК розповіли, що у Киви можуть конфіскувати активи

Раніше прокуратури встановили, що народний депутат Ілля Кива здав чужу яму для відходів від виробництва цукру в оренду фіктивній фірмі

Серед тих, у кого НАЗК знайшло порушення, є 13 народних депутатів та депутатів місцевих рад

Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю «Главкому», наскільки дисципліновано держслужбовці подавали декларації за минулий рік і які цікаві особливості в них можна відмітити.

«Загалом наші автоматичні системи на сьогодні встановили 787 фактів незаконного збагачення і понад півтори тисячі фактів активів, які посадовці «забули» задекларувати. Зараз всі ці факти будуть перевірятися. Вже за результатами аналізу автоматичних систем проходять повні перевірки декларацій 75 осіб. Серед тих, у кого комп’ютер знайшов порушення, є 13 народних депутатів та депутатів місцевих рад. Частина з них була фігурантами чисельних журналістських розслідувань», – заявив Новіков.

Він додав, що моніторинг способу життя публічних службовців – це унікальний спосіб запобігання корупції.

«Вже десять матеріалів передані для проведення повних перевірок декларацій. До САП по народному депутату Іллі Киви вже заявлено позов щодо конфіскації необґрунтованих активів», – зазначив глава НАЗК.

Раніше слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що народний депутат України ОПЗЖ Ілля Кива здав чужу яму для відходів від виробництва цукру в оренду фіктивній фірмі.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання належних депутату від ОПЗЖ Іллі Киві, 1,2 млн грн, їх хочуть стягнути на користь держави.

Нагадаємо, в декларації за 2019 рік Кива зазначив як джерело свого доходу здачу в оренду жомової ями на Полтавщині. Журналісти вирушили на місце – і з'ясувалося, що яму давно не використовують, вона навіть заросла бур'яном.