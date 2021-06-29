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    Незаконне збагачення. У НАЗК розповіли, що у Киви можуть конфіскувати активи

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    Раніше&nbsp;прокуратури встановили, що народний депутат&nbsp;Ілля Кива здав чужу яму для відходів від виробництва цукру в оренду фіктивній фірмі - Незаконне збагачення. У НАЗК розповіли, що у Киви можуть конфіскувати активи
    Раніше прокуратури встановили, що народний депутат Ілля Кива здав чужу яму для відходів від виробництва цукру в оренду фіктивній фірмі
    Фото: glavcom.ua

    Серед тих, у кого НАЗК знайшло порушення, є 13 народних депутатів та депутатів місцевих рад

    Очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю «Главкому», наскільки дисципліновано держслужбовці подавали декларації за минулий рік і які цікаві особливості в них можна відмітити.

    «Загалом наші автоматичні системи на сьогодні встановили 787 фактів незаконного збагачення і понад півтори тисячі фактів активів, які посадовці «забули» задекларувати. Зараз всі ці факти будуть перевірятися. Вже за результатами аналізу автоматичних систем проходять повні перевірки декларацій 75 осіб. Серед тих, у кого комп’ютер знайшов порушення, є 13 народних депутатів та депутатів місцевих рад. Частина з них була фігурантами чисельних журналістських розслідувань», – заявив Новіков.

    Він додав, що моніторинг способу життя публічних службовців – це унікальний спосіб запобігання корупції.

    «Вже десять матеріалів передані для проведення повних перевірок декларацій. До САП по народному депутату Іллі Киви вже заявлено позов щодо конфіскації необґрунтованих активів», – зазначив глава НАЗК.

    Раніше слідчі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що народний депутат України ОПЗЖ Ілля Кива здав чужу яму для відходів від виробництва цукру в оренду фіктивній фірмі.

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання належних депутату від ОПЗЖ Іллі Киві, 1,2 млн грн, їх хочуть стягнути на користь держави.

    Нагадаємо, в декларації за 2019 рік Кива зазначив як джерело свого доходу здачу в оренду жомової ями на Полтавщині. Журналісти вирушили на місце – і з'ясувалося, що яму давно не використовують, вона навіть заросла бур'яном.

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    Теги: депутат декларація чиновник НАЗК САП Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива Олександр Новіков
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    Незаконне збагачення. У НАЗК розповіли, що у Киви можуть конфіскувати активи