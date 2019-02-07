Посадовці Донецького медуніверситету вимагали хабарі у вигляді елітних автомобілів



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Фото: ssu.gov.ua

Чиновники вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, які спеціалізуються на підборі та подальшому оформленні іноземних студентів до українських вишів

Співробітники Головного слідчого управління спільно з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України викрили на отриманні хабарів посадовців Донецького національного медичного університету. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, які спеціалізуються на підборі та подальшому оформленні іноземних студентів до українських вишів. У разі відмови зловмисники погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів у медуніверситету.

Співробітники СБУ задокументували у 2018 році факти отримання одним із керівників університету від представника комерційної структури двох елітних автомобілів марки BMW загальною вартістю понад $100 тисяч за невтручання у прийом студентів.

Фото: ssu.gov.ua

Під час санкціонованих слідчих дій у Краматорську та Кропивницькому, де розташовані філії медуніверситету, правоохоронці виявили протиправно отримані посадовцем автомобілі, на які вже накладено арешт.

Наразі ректору Донецького національного медичного університету оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, представнику приватного товариства ‒ за ч. 1 ст. 369 ККУ.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, що задіяні у протиправному механізмі.