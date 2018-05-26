Колишній очільник Сумщини Чмирь вивів з-під арешту півмільйона доларів

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Юрій Чмирь

Слідство підозрює вископосадовця часів Януковича в ухиленні від сплати податків

Колишній заступник глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича і екс-голова Сумської облдержадміністрації Юрій Чмирь вивів з-під арешту $502 тис., що фігурують у кримінальному провадженні за ознаками ч. 1, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 22 травня.

У клопотанні представника Чмиря сказано, що 3 листопада 2017 року арешт було накладено безпідставно і необґрунтовано, оскільки ці кошти належать третій особі.

Прокурор відділу Генеральної прокуратури на засідання не прийшов, але передав заяву, зазначивши, що потреба у збережені арешту зазначеного майна відпала.

Таким чином, суд частково задовольнив клопотання і залишив під арештом ще майже $700 тис.

Разом з тим, на початку липня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час обшуків правоохоронці виявили в двох банківських скриньках колишнього високопосадовця $1,18 млн замість задекларованих $572 тис. За словами Луценка, такі дії підпадають під ознаки статті 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України передбачають до 2 років позбавлення волі.

Екс-посадовець команди Януковича Юрій Чмирь зберігав готівку в столичному відділені №962 «Укрсиббанку».

В судовій ухвалі від 3 листопада 2017 року наголошувалося, що у слідства є достатні підстави вважати, що $1,18 млн, вилучені у Чмиря, отримані з неофіційних джерел, з яких не було сплачено податків до державного бюджету.

Як повідомляв «Главком», Головне управління Державної фіскальної служби у Києві проводить позапланову документальну перевірку дотримання вимог податкового законодавства України колишнього заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків та зборів протягом 1996-2017 років.

Досудове розслідування з’ясувало, що в електронній декларації за 2016 рікЧмирь не позначив свою доньку серед членів сім’ї. Водночас вона у 2016-2017 роках придбала понад 10 об'єктів нерухомості, розташованих у Києві. На думку Генпрокуратури, на це у неї не було достатньо коштів.

Загалом 20-річна непрацююча донька має у власності нерухоме майно та корпоративні права на близько 40 млн грн.

18 серпня 2017 року прокуратура Сумської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього високопосадовця із оточення Януковича, нинішнього депутата Сумської обласної ради. Він обвинувачується в приховуванні паспорта, підробці та використанні підроблених офіційних документів, а також у декларуванні недостовірних відомостей.

Раніше Генпрокуратура заявила, що має дані про причетність екс-заступника глави Адміністрації президента Юрія Чмиря до силового розгону учасників Євромайдану.