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    Посли Великої сімки високо оцінили організацію виборів в Україні

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    Голова ЦВК поінформував іноземних партнерів про проблемні питання під час підготовки до місцевих виборів - Посли Великої сімки високо оцінили організацію виборів в Україні
    Голова ЦВК поінформував іноземних партнерів про проблемні питання під час підготовки до місцевих виборів

    Представники міжнародних організацій пересвідчилися в якісній організації голосування дільничними виборчими комісіями

    Посли країн Великої сімки та представниками міжнародних організацій високо оцінили зусилля Центральної виборчої комісії (ЦВК) в організації місцевих виборів в Україні. Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    Зазначається, що сьогодні відбулася онлайн зустріч голови ЦВК Олега Діденка з Послами країн Великої сімки, Надзвичайним та Повноважним Послом Данії, а також представниками міжнародних організацій.

    «Перебуваючи сьогодні на окремих виборчих дільницях, посли країн Великої сімки та представниками міжнародних організацій пересвідчилися в якісній організації голосування дільничними виборчими комісіями. Також вони звернули увагу на ефективне здійснення на дільницях протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню хвороби Covid-19», – повідомляють в ЦВК.

    Голова ЦВК поінформував іноземних партнерів про проблемні питання під час підготовки до місцевих виборів, хід голосування та взаємодію з поліцією щодо недопущення порушень виборчого законодавства.

    Окремо він зупинився на організації навчання членів виборчих комісій, просвіти виборців, що стало актуальним у розрізі прийняття в Україні Виборчого кодексу. Зазначені заходи стали можливими завдяки спільним проєктам з міжнародними організаціями, зокрема Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), Офісом Ради Європи в Україні, Координатором проєктів ОБСЄ в Україні.

    «Вчергове приємно констатувати, що ЦВК має надійну підтримку від своїх міжнародних партнерів, а наші зусилля, спрямовані на ефективне адміністрування виборів, не залишаються непоміченими представниками провідних країн світу. Тож сподіваюся, що наша співпраця буде тільки зміцнюватися та розширюватися», – наголосив Діденко.

    Нагадаємо, сьогодні українські виборці обирали кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад, а також мерів своїх міст, голів сільських і селищних рад. За підсумками виборів буде сформовано 22 обласних ради, 119 районних рад, а також буде обрано депутатів рад та голів 1438 об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

    Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого за даними опитування проголосували 47,8% виборців.

    На виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. 

    ЦВК ОБСЄ вибори хвороби
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