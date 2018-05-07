Посол Франції заявила, що Париж більше не наполягає на відставці Асада
- Сьогодні, 07:30
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Дипломат запевнила, що про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде
Франція не буде вимагати безумовної відставки президента Сирії Башара Асада.
Про це заявила посол Франції в Росії Сільві Берманн в інтерв'ю російському виданню «Коммерсантъ».
«Ми не будемо вирішувати за сирійський народ, але про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде», - підкреслила Берманн.
«Ідея, яка була сформульована на сочинському Конгресі сирійського національного діалогу і схвалена спеціальним представником ООН по Сирії, передбачала формування конституційного комітету, який займеться розробкою нової конституції. Але мені здається, сирійський режим поки цим не займається», - додала посол.
Нагадаємо, раніше російське видання «Коммерсантъ» повідомило, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.
«Главком» також інформував, що представники ЄС і ООН у рамках роботи Брюссельської конференції донорів по Сирії закликали до проведення швидких політичних переговорів для врегулювання конфлікту.