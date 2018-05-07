Посол Франції заявила, що Париж більше не наполягає на відставці Асада

Дипломат запевнила, що про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде

Франція не буде вимагати безумовної відставки президента Сирії Башара Асада. Про це заявила посол Франції в Росії Сільві Берманн в інтерв'ю російському виданню «Коммерсантъ». «Ми не будемо вирішувати за сирійський народ, але про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде», - підкреслила Берманн.



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Президент Сирії Башар Асад

Дипломат запевнила, що про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде

Франція не буде вимагати безумовної відставки президента Сирії Башара Асада.

Про це заявила посол Франції в Росії Сільві Берманн в інтерв'ю російському виданню «Коммерсантъ».

«Ми не будемо вирішувати за сирійський народ, але про вимогу безумовної відставки Башара Асада мова більше не йде», - підкреслила Берманн.

«Ідея, яка була сформульована на сочинському Конгресі сирійського національного діалогу і схвалена спеціальним представником ООН по Сирії, передбачала формування конституційного комітету, який займеться розробкою нової конституції. Але мені здається, сирійський режим поки цим не займається», - додала посол.

Нагадаємо, раніше російське видання «Коммерсантъ» повідомило, що найближчим часом Москва почне постачання режиму Башара Асада системи ППО С-300.

«Главком» також інформував, що представники ЄС і ООН у рамках роботи Брюссельської конференції донорів по Сирії закликали до проведення швидких політичних переговорів для врегулювання конфлікту.