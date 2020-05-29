Посол Мельник про образи Шредера: Це зухвале приниження України і українців



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Посол України в Німеччині Андрій Мельник

Ім'я Шредера назавжди залишиться у всесвітній історії як синонім цинічного лобіста Кремля, - зазначив дипломат

Посол України в Німеччині Андрій Мельник прокоментував образи на свою адресу з боку колишнього канцлера, голови ради директорів компанії Роснефть Герхарда Шредера.

У коментарі Крим.Реалії він сказав, що «за допомогою нового модного подкасту пан Шредер став вибілювати свій пошарпаний в Німеччині імідж».

«Хоча і цей креатив навряд чи допоможе. Його ім'я назавжди залишиться у всесвітній історії як синонім цинічного лобіста Кремля, який, незважаючи на свої спроби, зазнав провалу», - зазначив Мельник.

Посол зазначає, що Шредер «з останніх сил прагне зберегти хорошу міну при поганій грі».

«Втім, відчувається нервозність і нездатність приховувати роздратування. Бо замість того, щоб надати німецькому суспільству чесну відповідь на питання про залежність його позиції від газпромівсько-роснєфтинських гонорарів, він втрачає самоконтроль, переходить на особистості, вдаючись до сумнівного лексикону», - заявив український дипломат.

Він розповів, що в німецькій мові слово Zwerg, яким Шредер обізвав Мельника, має кілька значень.

«Як випливає з тональності і контексту, очевидно саме карлик і мався на увазі, а цей вислів, згідно з тлумачним словником, має відверто дискримінаційну конотацію, прямо натякаючи на неповноцінність. Втім йдеться про зневажливе ставлення не до особи посла. Мова йде про зухвале приниження України та українців. І коли подібні фрази на адресу моєї батьківщини і співгромадян лунають із німецьких уст, а тим більше колишнього топ-політика, то такі порівняння не є чимось безневинним або легковажним. Вони мають дуже і дуже негарний присмак. Більше того, вони є надзвичайно небезпечними, бо мимоволі відроджують злих духів нетерпимості і ненависті», - підкреслив Мельник.

Він зазначив, що в Україні «не забули і не забудуть про те, що саме в нацистській Німеччині українців таврували як Untermenschen - недолюдей, які підлягали безжалісного винищення і поневолення».

Як повідомлялося раніше, колишній канцлер Німеччини і голова ради директорів компанії «Роснефть» Герхард Шредер завів подкаст і у першому випуску образив посла України в Німеччині Андрія Мельника.

«Не варто докучати одне одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо й по відношенню до Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?», - запитав Шредер.

Шредер обізвав українського посла Андрія Мельника через інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel на початку травня, в якому дипломат піддав критиці заклики ексканцлера до зняття санкцій з Росії, введених за її дії проти України.

Нагадаємо, Шредер запропонував зняти санкції з Росії, запроваджені у відповідь на незаконну анексію нею Криму та збройну агресію на сході України, через їх, нібито, неефективність.

Раніше у відповідь на заяву Шредера, що Крим ніколи не повернеться до складу України, Мельник запропонував йому парі: «А що стосується безсоромної тези пана Шредера про те, що «жоден російський президент ніколи не віддасть Україні Крим», то хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топ-лобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході», – сказав посол.