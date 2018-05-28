Посол Палестини назвав три питання, розв’язання яких поставить крапку в конфлікті з Ізраїлем

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Мохаммад аль-Асаад

Найскладніші питання, що стоять між Ізраїлем і Палестиною, - це питання Єрусалима і біженців

Між Ізраїлем і Палестиною досі існують невирішені питання, нагадав в інтерв’ю «Главкому» Посол Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаад.

«Перше - це Єрусалим, друге – повернення біженців, третє - кордони і безпека. Під розв’язанням цих питань ми розуміємо остаточне вирішення проблеми у стосунках Палестини і Ізраїлю», - зазначив він.

За словами дипломата, найважливіші і найскладніші з цього переліку – це питання Єрусалима і біженців.

«Палестина пропонувала розділити Єрусалим на дві частини – Східний та Західний. Східна частина – це столиця Палестини, а Західна – столиця Ізраїлю. Східний Єрусалим за всіма законами є окупованою територією. Через рік після того як Ізраїль визнали суверенною країною, вони окупували територію Західного Єрусалиму», - зазначив він.

За словами Мохаммада аль-Асаада, те, що сталося 14 травня цього року - це наслідки того, що Трамп та Нетаньягу ігнорували прохання палестинського народу та його мрії про майбутнє в незалежній державі.