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    Українагейт: Трамп таки винен? Документ свідчень американського посла перед Конгресом

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    Білл Тейлор виступив перед конгресом - Українагейт: Трамп таки винен? Документ свідчень американського посла перед Конгресом
    Білл Тейлор виступив перед конгресом

    «Главком» повідомляв, що повірений США у справах України Тейлор дав свідчення, тепер з'явився документ виступу політика

    Виконуючий обов'язки посла США в Україні Білл Тейлор виступив перед конгресом і дав свідчення у зв'язку зі скандалом, викликаним телефонною розмовою американського лідера Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

    Про це повідомляє The Washington Post.

    У своїй промові він підтвердив, що Трамп в якості обов'язкової умови для розмови назвав проведення українською стороною розслідування діяльності компанії Burisma, в якій працював Хантер Байден, син конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена.

    За його словами, в іншому випадку Трамп погрожував призупинити виділення фінансової допомоги Києву.

    Так, за словами Тейлора, посол США в Європейському союзі Гордон Сондленд сказав йому, що воєнна допомога Україні могла бути частково припинена через те, що Україна публічно оголосила про розслідування, яке допоможе президенту Дональду Трампу в політичному плані.

    Тейлор заявив, що він і Сондленд говорили телефоном про те, чому допомога Україні була заморожена, і Сондленд послався на необхідність почати розслідування.

    Сондленд сказав Тейлору, що розслідування потенційно включає участь України в американських виборах 2016 року, а також енергетичну компанію Burisma, в якій працював син колишнього віце-президента Джо Байдена Хантер Байден.

    Крім розслідувань, Сондленд повідомив, що допомога могла бути заморожена, тому що Євросоюз не надавав Україні достатню допомогу, а також через процвітання корупції в цілому.

    Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович, яка очолювала дипвідомство у Києві в 2016-2019 роках, заявила про тиск з боку президента США Дональда Трампа та Держдепу з метою її звільнення з посади.

    Як повідомлялось раніше, посол Сполучених Штатів Америки в ЄС Гордон Сондленд виступив за зачиненими дверми перед комітетом Палати представників у рамках розслідування імпічменту Трампа.

    Нагадаємо, міненергетики США відмовилося надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа, оскільки йдеться про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.

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