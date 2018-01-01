Посол США зізналася, що багато хто просив вплинути на НАБУ

США надали НАБУ ресурси для проведення тренінгів співробітників

США не мають впливу на роботу Національного антикорупційного бюро України. Про це американський посол у Києві Марі Йованович заявила в інтерв'ю телеканалу «1+1», яке вийшло в ефір 1 лютого. «Я можу вам сказати відверто, що багато просили вплинути на НАБУ так чи інакше – ми цього не робимо. Адже наші інстанції так не



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Марі Йованович

США надали НАБУ ресурси для проведення тренінгів співробітників

США не мають впливу на роботу Національного антикорупційного бюро України. Про це американський посол у Києві Марі Йованович заявила в інтерв'ю телеканалу «1+1», яке вийшло в ефір 1 лютого.

«Я можу вам сказати відверто, що багато просили вплинути на НАБУ так чи інакше – ми цього не робимо. Адже наші інстанції так не працюють. І ми вважаємо, що так не повинна працювати правоохоронна система в Україні. Ні про який тиск або вплив не може бути й мови. Якщо б ми почали впливати, то саме існування такого антикорупційного органу, як НАБУ, потрапило б під сумнів», – пояснила вона.

Йованович додала, що США надали НАБУ ресурси для проведення тренінгів співробітників.

Посол прокоментувала публікації ЗМІ про закритій зустрічі послів країн «Великої сімки« з керівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в грудні 2017 року, на якій ці відомства нібито були розкритиковані.

«Насправді зустріч була саме для того, щоб особисто дізнатися від голів НАБУ і САП про їхнє розуміння ситуації і як рухатися далі. Зустріч була саме засвідченням підтримки антикорупційних структур. Тому, я думаю, було спотворення інформації», – сказала Йованович.

Дипломат запевнила, що часто спілкується з керівниками НАБУ і САП Артемом Ситником та Назаром Холодницким, так як в посольстві для цього є спеціальний персонал, який обговорює лише «технічну допомогу».