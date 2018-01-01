Посол США зізналася, що багато хто просив вплинути на НАБУ
- Сьогодні, 06:28
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США надали НАБУ ресурси для проведення тренінгів співробітників
США не мають впливу на роботу Національного антикорупційного бюро України. Про це американський посол у Києві Марі Йованович заявила в інтерв'ю телеканалу «1+1», яке вийшло в ефір 1 лютого.
«Я можу вам сказати відверто, що багато просили вплинути на НАБУ так чи інакше – ми цього не робимо. Адже наші інстанції так не працюють. І ми вважаємо, що так не повинна працювати правоохоронна система в Україні. Ні про який тиск або вплив не може бути й мови. Якщо б ми почали впливати, то саме існування такого антикорупційного органу, як НАБУ, потрапило б під сумнів», – пояснила вона.
Йованович додала, що США надали НАБУ ресурси для проведення тренінгів співробітників.
Посол прокоментувала публікації ЗМІ про закритій зустрічі послів країн «Великої сімки« з керівниками НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в грудні 2017 року, на якій ці відомства нібито були розкритиковані.
«Насправді зустріч була саме для того, щоб особисто дізнатися від голів НАБУ і САП про їхнє розуміння ситуації і як рухатися далі. Зустріч була саме засвідченням підтримки антикорупційних структур. Тому, я думаю, було спотворення інформації», – сказала Йованович.
Дипломат запевнила, що часто спілкується з керівниками НАБУ і САП Артемом Ситником та Назаром Холодницким, так як в посольстві для цього є спеціальний персонал, який обговорює лише «технічну допомогу».