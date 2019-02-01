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    Посол України у Фінляндії чотири місяці був у лікарні через травму, отриману в посольстві

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    <p>Наразі посол Андрій Олефіров буде продовжувати лікування в Україні</p> - Посол України у Фінляндії чотири місяці був у лікарні через травму, отриману в посольстві

    Наразі посол Андрій Олефіров буде продовжувати лікування в Україні

    За даними ЗМІ, посол Андрій Олефіров отримав важкі травми внаслідок падіння зі сходів

    Посла України у Фінляндії Андрія Олефірова доставили із Фінляндії в Україну для подальшого лікування після травми, яку дипломат отримав у вересні.

    Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat.

    Зазначається, що Олефіров отримав важкі травми внаслідок падіння зі сходів у будівлі посольства України в Гельсінкі 18 вересня. Його госпіталізували в клініку для інтенсивної терапії, і посол понад чотири місяці перебував у гельсінській лікарні.

    «Я можу підтвердити, що посол зазнав травми у вересні», - прокоментував радник українського посольства Ілля Квас. За його словами, Олефірова транспортували в Україну для подальшого лікування.

    Водночас радник посольства відкинув підозри щодо можливого кримінального підґрунтя цього інциденту, повідомивши, що поліція не порушувала кримінальної справи з цього приводу.

    «Це цілковито виключено, це було справді випадково», - сказав Квас.

    Джерело: Збруч

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    дипломатія Фінляндія посол посольство Україна
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